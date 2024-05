Kostenlose Kindle-E-Books: Heute sind 23 Bücher gratis

Kann mir einer von euch erklären, was ich mit einem Buch von 30 Seiten soll? Im Ernst jetzt – den Umfang hat ein anständiges Vorwort! Nun, unter den heutigen kostenlosen Kindle-Büchern werdet ihr kein so kurzes Buch finden – obwohl einige schon verdächtig „sparsam“ sind. Mal was anderes: Gibt’s eigentlich Vampir-Western?

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon sind aber jeden Tag für euch erhältlich, wenn ihr bei Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Fantasy & Science-Fiction & Horror

Botanical City: Das Utopia-Projekt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 12:47 Uhr

Rynestig Wolfsmohn Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 09:47 Uhr

Camp 55 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 10:44 Uhr

Apokalyptischer Schrecken: Eine Anthologie mehrerer Autoren Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 10:10 Uhr

Vampir Kuss: Vampir Liebesroman (Mafia Monsters Series 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 10:13 Uhr

Vampire geben keine Knutschflecken (Der Harem der Jägerin 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 10:14 Uhr

Liebe & Laster

Ihre Mission: Milliardär Liebesromane (Ein Leuchtturm Im Sturm 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 12:47 Uhr

Levis Versuchung (Die Cade-Brüder 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 12:47 Uhr

Alpendoktor Daniel Ingold Band 1-13 - Bergroman Sammelband 13 Romane um Heimat und Liebe in einer Box Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 12:47 Uhr

Rules Besessenheit (Das Haus der Rules) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 09:52 Uhr

Unbedarft (Raw 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 09:52 Uhr

The Maiden – Die Jungfrau (Das Kloster 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 09:53 Uhr

Krimis & Romane

Die perfekte Patientin (Isabel Fielding 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 12:47 Uhr

Nicht wie wir (Ein Ilse Beck-FBI-Thriller – Buch 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 12:47 Uhr

Kommissar Jörgensen oder Am Ende gibt es nur Verlierer: Mordermittlung Hamburg Kriminalroman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 09:56 Uhr

So Gut Wie Vorüber (Das Au-Pair—Buch Eins) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 09:58 Uhr

Tod in einer Schüssel: Kriminalroman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 09:58 Uhr

Da Vincis Fälle: Fünf Abenteuer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 10:00 Uhr

Ein scheinbar klarer Fall: Krimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 10:01 Uhr

Western

Mister Starr kommt aus der Wüste: Wichita Western Roman 204 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 09:55 Uhr

Die geheimnisvolle Ranch: Roman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 09:55 Uhr

10 Tolle Western im Paket Mai 2024 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 09:57 Uhr

Grainger und der dunkle Revolverheld: Western Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 09:57 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher von gestern

Und hier könnt ihr sehen, welche Kindle-Bücher gestern gratis waren. Oft erstrecken sich solche Aktionen nämlich über mehrere Tage!

Liebe in deinen Augen (Die Sullivans 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 10:25 Uhr

Wee City Love: Poems’n’Kisses (Wee-City-Love-Reihe 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 10:33 Uhr

Mein Flüchtiger: Gay Romance | Unschuld | Alpha (Gay Romance DE 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 12:47 Uhr

Frisch Verliebt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 12:47 Uhr

Braut auf der Flucht Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 12:47 Uhr

Schöne Zwillingsnation Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 10:35 Uhr

Das Festival der Liebe (Die Liebe auf Reisen – Buch #1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 12:47 Uhr

Schmutzige kleine Jungfrau: Bad Boy Liebesromane (Geheimnisse Einer Unterwürfigen 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 12:47 Uhr

Vom Teufel Gerettet Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 10:33 Uhr

Alain Boulanger und die Organhändler: Frankreich Krimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 10:33 Uhr

Bis Du bei mir bist: Thriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 10:44 Uhr

Lebensfäden: Ein Fall für Team Cobander Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 10:33 Uhr

5 Hammerharte Sommerkrimis Mai 2024 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 12:47 Uhr

RAPID - Jede Spur zählt: Thriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 12:47 Uhr

Im Schatten (Ein Ella-Dark-Thriller – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 10:33 Uhr

Rubius‘ Thron Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 10:35 Uhr

Schattenanfang: Chimära Buch 1 (Die Chimära-Trilogie) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 10:33 Uhr

Im Bann seiner Macht 2 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 12:47 Uhr

Der Alpha Nimmt Einen Partner Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 12:47 Uhr

Äther - Die Elemente der Magie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 12:47 Uhr

