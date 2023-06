Wer Jackie Chan-Fan ist, kommt mit diesem Film auf seine Kosten. Aber warum ihr trotzdem später einschalten solltet, erklären wir euch hier.

Am Donnerstag, dem 29. Juni 2023, erwartet euch um 20:15 Uhr auf Tele 5 der Martial-Arts-Streifen „Rumble in the Bronx“. Diese Action-Komödie erzählt die Geschichte von Keung (Jackie Chan), der seinen Onkel Bill (Bill Tung) in seiner Heimatstadt New York besucht. Doch Keung gerät unerwartet in eine gefährliche Lage, als eine Motorradgang den Supermarkt seines Onkels überfällt. Plötzlich befindet er sich zwischen einer brutalen Motorradgang und einer skrupellosen Mafia. Nun stellt sich die Frage: Werden seine beeindruckenden Kampfkünste ausreichen, um ihn aus dieser gefährlichen Lage zu befreien? Es wäre definitiv lohnenswert, einzuschalten und diese aufregende Geschichte mitzuerleben!

Welche Fassung sehenswert ist

Im Free-TV wird zuerst die FSK-12-Version ausgestrahlt, die um 20 Minuten gekürzt ist. Dadurch enthält sie weniger gewalttätige Szenen und zählt damit zu den jugendfreundlichen Fassungen. Um 00:20 Uhr folgt die ab 16 Jahren freigegebene Version, die mehr Action-Szenen bietet. Auch diese Fassung ist jedoch gekürzt. Wenn ihr die vollständige Version sehen möchtet, könnt ihr den Film auf Amazon Prime Video kaufen oder leihen.

„Rumble in the Bronx“ als Klassiker

„Rumble in the Bronx“ sicherte sich den begehrten Key Art Award in der Kategorie „Best of Show - Audiovisual“ und erhielt Nominierungen für die Hong Kong Film Awards in diversen anderen Kategorien. Auf IMDb wurde dem Actionfilm eine Bewertung von 6,7 Sternen verliehen, während er auf Rotten Tomatoes bei den Kritiken eine solide 80%-Wertung und bei den Zuschauer*innen eine Bewertung von 65% erhielt. Dieser Film mit dem legendären Martial-Arts-Star Jackie Chan wird als wahrer Klassiker gefeiert. Er eignet sich für einen Filmabend voller Action. Für alle, die dieses Highlight nicht verpassen möchten, besteht die Möglichkeit, den Film am 29. Juni 2023 im Free-TV anzuschauen.

