Auf der Suche nach einem Action-Film? Dann schaut euch am Samstag, den 1. Juli 2023, um 20:15 Uhr auf VOX den Film „Das A-Team – Der Film“ an, den der talentierte Drehbuchautor und Regisseur Joe Carnahan geschaffen hat. Der Film basiert auf der beliebten Kultserie „The A-Team“. Dem einst angesehenen Spezialteam namens „A-Team“ wird fälschlicherweise vorgeworfen, Falschgeldplatten gestohlen zu haben. Die vier Mitglieder Hannibal (Liam Neeson), Faceman (Bradley Cooper), Murdock (Sharlto Copley) und B. A. Baracus (Quinton Jackson) werden zu Unrecht verurteilt und ins Gefängnis geschickt. Doch das Team stellt sich der Herausforderung und entkommt. Nun liegt es an ihnen, den tatsächlichen Dieb zu entlarven und diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die versucht haben, ihnen den Diebstahl zu zuschieben.

Der Termin passt euch nicht? Dann könnt ihr den Film auch als Leih- oder Kaufversion bei Prime Video oder im Abo bei Disney+ streamen.

Film-Fehler, die den deutschen Fans auffallen dürften

Ihr werdet überrascht sein, dass einige Szenen des Films in Frankfurt am Main spielen sollen. Doch tatsächlich wurden die Aufnahmen in Vancouver, Kanada gemacht. Um das authentische Frankfurt am Main zu zeigen, kaufte die Produktion Luftbilder von der Stadt. Allerdings hat sie sich bei der Auswahl geirrt und stattdessen Szenen aus Köln verwendet. Der Kölner Dom im Hintergrund macht deutlich auf den Fehler aufmerksam. Auch die Autokennzeichen sollten der Stadt entsprechen, doch das ist ebenfalls schiefgelaufen. Denn die Abkürzung „FF“ steht für Frankfurt an der Oder.

Was erwartet euch bei „Das A-Team – Der Film“?

Von einem Ableger-Film eines großen 80er-Jahre-Franchises hätte man eigentlich mehr erwartet. „Das A-Team – Der Film“ verfügt zwar über einen beeindruckenden Cast, doch er kann diese Ressourcen nicht wirklich nutzen. Laut IMDb erhält der Film eine Bewertung von 6,7 Sternen. Kritiken bewerten ihn auf Rotten Tomatoes mit 48 %, während die Zuschauenden ihn mit 66 % bewerten. Er eignet sich für einen Filmabend auf dem Sofa, aber das war es dann auch schon.

