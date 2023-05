Die ersten beiden Teile dieser Reihe haben sich ihren Platz im Action-Himmel bereits verdient. Doch schafft es auch der dritte und lohnt sich das Einschalten?

Die Action-Reihe „The Expendables“ besticht vor allem durch ihre Star-Besetzung aus Hollywood-Legenden wie Sylvester Stallone, Jason Statham und Dolph Lundgren, um nur ein paar zu nennen. Die beiden bisherigen Teile waren gespickt mit hochklassiger Action und konnten die Fans überzeugen. Doch Kritik wurde beim dritten Teil laut. Schafft es „The Expendables 3“, der am Donnerstag, dem 18. Mai 2023 um 20:15 Uhr auf VOX läuft, dennoch in die Fußstapfen seiner beiden Vorgänger zu treten und lohnt sich das Einschalten für euch? Das und mehr erfahrt ihr wie immer bei uns.

Mit welcher Handlung will „The Expendables 3“ überzeugen?

Wie so oft gehen Weggefährten nicht immer gut auseinander. So auch bei Ex-Expendables-Mitglied Conrad Stonebanks (Mel Gibson), der abtrünnig wurde und nun mit Waffendeals auf der ganzen Welt sein Geld verdient. Die Truppe rund um Anführer Barney Ross (Sylvester Stallone) soll einen seiner Deals verhindern und Stonebanks festnehmen, stößt allerdings auf hohen Widerstand und muss sich vorerst zurückziehen. Alleine schaffen die Expendables es nicht und holen sich jüngere Verstärkung mit ins Boot. Doch Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall und sich bei einem Gegner wie Stonebanks zu überschätzen, hat schwere Folgen.

Das enttäuschte die Fans an „The Expendables 3“

Actionfans erwarteten Blut und eben harte Action. Die blieb im Kino jedoch aus. An „The Expendables 3“ wurde ordentlich herumgeschnitten, mit dem Ziel, ein größeres Publikum zu erreichen. Heftigere Szenen mussten weichen, damit die Altersbeschränkung in den USA von 18 auf 13 gesenkt werden konnte. Das sorgte aber stattdessen für Ernüchterung bei vorfreudigen Zuschauern. Diesen Fehler sahen die Produzenten inklusive Sylvester Stallone jedoch ein, wie er auch im Interview mit CraveOnline erwähnte. Blu-ray und DVD erschienen dann mit rund sechs Minuten zusätzlicher Filmlänge und erhielten die entsprechende Altersbeschränkung. Am Donnerstag könnt ihr auf die VOX die geschnittene Version sehen, die in Deutschland mit FSK 12 versehen wurde und auch nur so ab 20:15 Uhr im deutschen Fernsehen ausgestrahlt werden darf.

Solltet ihr trotz der Kritik an „The Expendables 3“ einschalten?

Eine rhetorische Frage, natürlich lohnt sich das Einschalten für euch. Mit „The Expendables 3“ seht ihr am Donnerstag, dem 18. Mai 2023 ab 20:15 Uhr auf VOX einen grandiosen Actionfilm der Extraklasse. Weitere Stars wie Antonio Banderas („Die Maske des Zorro“), Wesley Snipes („Blade“) oder Jet Li („Fearless“) runden den Film ab. Trotz der Kritik kommen Actionfans auf ihre Kosten – falls ihr die Lust, Laune und Zeit habt, könnt ihr ja auch beide Versionen auf euch wirken lassen. Erlebt die Crème de la Crème des Action-Genres in ihren Paraderollen.

Übrigens, für alle Expendables-Fans da draußen haben wir eine gute und eine schlechte Nachricht: Zwar wird mit „Expendables 4“ am 21. September 2023 ein neuer Teil in die Kinos kommen – ja, richtig gehört, es wird einen weiteren Teil geben –, allerdings wird es auch der letzte Teil mit Sylvester Stallone sein. Dieser steigt nach dem vierten Teil aus der Reihe aus.

