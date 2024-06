Heute umsonst: 18 kostenlose Kindle-Ebooks für das Wochenende

Hoch die Hände, Wochenende! Endlich beglückt uns der Sommer mit Wärme und Sonnenschein. Was gibt es also Besseres, als sich mit einem Buch in den Garten zu pflanzen und der Fantasie freien Lauf zu lassen? Lasst euch von unserer heutigen Auswahl an kostenlosen Ebooks in ferne Reiche mitnehmen und die Sorgen des Alltags vergessen. Auch ein paar wahre Klassiker wie „Die Abenteuer des Huckleberry Finns“ sind dabei, welche ihr euch nicht entgehen lassen solltet.