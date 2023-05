Nach dem Erfolg von „47 Meters Down“ freuen sich Survival-Horror-Fans auf die Fortsetzung „47 Meters Down: Uncaged“. Zurecht? Das klären wir hier.

Eigentlich leben die Freundinnen den Traum: Sommer, Sonne, Strand. Sie wollen nicht an den Touristenhotspots Urlaub machen oder die Gegend erkunden, sondern werden an unbekannte Orte gezogen. Die Freundinnen entdecken eine Lagune mit unterirdischen Höhlensystem. Sie entscheiden sich dazu, dieses zu erkunden. Doch der überstürzte und unüberlegte Ausflug soll in ihrem Verhängnis enden. Nachdem Alexa versehentlich einen Höhlensturz auslöst, sind die Freundinnen von der Außenwelt abgeschnitten – und der Sauerstoff wird knapp. Außerdem sind sie nicht allein, denn im Höhlensystem haben sich Haie versteckt. Wenn euch jetzt der Nervenkitzel gepackt hat, solltet ihr im Stream von Amazon Prime Video einschalten, dort ist das Horror-Abenteuer „47 Meters Down: Uncaged“ als On-Demand-Angebot verfügbar.

Ihr steht auf Horrorfilme und wisst nicht, welchen Film ihr als nächstes schauen sollt? In unserem Video verraten wir euch die elf gruseligsten Horrorfilme!

Ist „47 Meters Down: Uncaged“ sehenswert?

Diese Frage lässt sich nicht so eindeutig beantworten. Fans des Genre kommen auf jeden Fall auf ihren Geschmack. Der Film hält was er verspricht und steht seinem Vorgänger „47 Meters Down“ in nichts nach. Wer also auf einen neuen kreativen Ansatz hofft, wird wahrscheinlich enttäuscht. Wer auf einen Horrorstreifen mit Haien steht, kommt mit „47 Meters Down: Uncaged“ auf seine Kosten. Mit Ausnahme des eher rudimentär animierten Hais ist der Film qualitativ hochwertig, ohne dabei zu anspruchsvoll zu sein oder eine komplizierte Handlung aufzuweisen. Auf Rotten Tomatoes hat der Film einen Audience Score von 68 %, bei IMDb eine Bewertung von 5/10. Auch hier scheinen sich die Kritiker*innen nicht ganz einig, was sie von dem Film halten sollen. Für Horror- und Haifans aber auf jeden Fall ein sehenswerter Film.

Muss ich den Vorgänger „47 Meters Down“ gesehen haben?

Wir können euch direkt beruhigen – für „47 Meters Down: Uncaged“ benötigt ihr keinerlei Vorkenntnisse. Die beiden Filme teilen sich zwar einen Namen, die Handlung baut aber nicht aufeinander auf. Eventuell kommt es euch sogar zu Gute, wenn ihr ohne großes Vorwissen in den Films startet, denn: „47 Meters Down: Uncaged“ ist ein klassischer Survival-Horror-Hai Film. Das bedeutet: viele Jumpscares, naive Protagonisten und brutale Monster, aber eher wenig Überraschung was die Handlung angeht. „Der weiße Hai“ hat es 1975 vorgemacht, Nachmacher gibt es seitdem viele. Dazu gesellt sich nun auch „47 Meters Down: Uncaged“.

Wie schaut ihr eigentlich Filme oder Serien? Findet es in unserem Quiz heraus!

Wie schaust du Filme & Serien?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.