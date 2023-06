Back to the roots! Schauspieler Keanu Reeves kehrt dem Action-Genre den Rücken und schlüpft noch einmal in die Rolle einer echten Kultfigur.

Aller Anfang ist schwer. Als Keanu Reeves zu Beginn seiner Karriere erste Angebote übernahm, handelte es sich lediglich um TV-Serien oder kleinere Rollen in weniger erfolgreichen Filmen. Ende der 1980er-Jahre, nachdem er in dem Kostüm-Klassiker „Gefährliche Liebschaften“ an der Seite von Glenn Close („Die Frau des Nobelpreisträgers“) und John Malkovich („Con Air“) spielte, folgte eine seiner ersten Hauptrollen. Zwar konnte die Komödie „Bill & Teds verrückte Reise durch die Zeit“ mit einem Einspielergebnis von 40 Millionen US-Dollar nur einen moderaten Kassenerfolg vorweisen, doch die Story um zwei bekiffte Musiker entwickelte schnell Kultcharakter. 1991 folgte die Fortsetzung.

Obwohl sich Keanu Reeves mittlerweile als Action-Star einen Namen gemacht hat und in der Reihe „John Wick“ den Body Count in die Höhe treibt, hat er nicht vergessen, wo seine Anfänge liegen. Nach fast 30 Jahren zeigte er sich noch einmal als Musiker Ted und lieferte mit Alex Winter als Bill den dritten Teil „Bill & Ted retten das Universum“ ab. Auf Netflix könnt ihr den abgedrehten Spaß verfolgen.

Ihr seid jetzt ganz heiß auf den Film? Was Bill und Ted auf ihrer erneuten Reise durch Raum und Zeit erwartet, seht ihr in den ersten Szenen im Trailer.

„Bill & Ted retten das Universum“: Darum geht es

Eigentlich wollen Bill (Winter) und Ted (Reeves) nur Musik machen. Guter Rock und eine entspannte Zeit sind für die beiden Freunde wichtige Güter, die bewahrt werden müssen – selbst als Familienväter. Doch die Zukunft hat andere Pläne und schickt den beiden Männern eine Warnung in die Gegenwart, dass das Ende der Menschheit kurz bevorstehen könnte. Nur Bill und Ted können das Schicksal abwenden und müssen dazu den perfekten Song finden. Beim Sprung durch die Zeit erhalten sie Hilfe von ihren Töchtern, historischen Figuren und echten Rock-Legenden, die auf die Fähigkeiten des musikalischen Duos zählen.



„Bill & Ted retten das Universum“: Ende der Reise?

Dass Bill und Ted noch einmal auf der Kinoleinwand ein Comeback feiern, war lange Zeit undenkbar. Für die eingeschworene Fanbase stellt sich nun die Frage, ob ein weiteres Sequel schneller kommen könnte oder weitere 30 Jahre vergehen müssen? Fragen, die selbst die verantwortlichen Filmemacher Chris Matheson und Ed Solomon ungern konkret beantworten wollen. In einem Interview mit ScreenRant sagten sie, dass die Reise von Bill und Ted als Trilogie aktuell ein Ende gefunden hat. Die Chance, dass die Reihe in anderer Form fortgeführt werden könnte, liegt jedoch auf der Hand, denn schließlich spielen die beiden Töchter von Bill und Ted in „Bill & Ted retten das Universum“ eine wichtige Rolle. Ein finales Goodbye klingt anders!

