Eine einsame Hütte im Wald – so fängt doch jeder gute Horrorfilm an. Doch bei „I Spit on Your Grave“ handelt es sich um einen Horrorfilm, der aufgrund der extremen Darstellung von Gewalt und zahlreichen verstörenden Inhalten mehrmals von der FSK abgelehnt wurde. Erst nach einer Kürzung um ganze 14 Minuten wurde dieser mit der Altersfreigabe von 18 Jahren ausgezeichnet. Doch lohnt sich das Einschalten eines so verstörenden Films? Diese Frage klären wir in diesem Artikel.

Wovon handelt „I Spit on Your Grave“?

+++ Achtung! Spoiler-Warnung zum Film „I Spit on Your Grave“! +++

Eine einsame Hütte im Wald, eine junge Frau aus der Stadt und eine Gruppe Einheimischer. Die Schriftstellerin Jennifer Hills zieht es in die Einsamkeit, um an ihrem neuen Buch zu arbeiten. An einer Tankstelle trifft sie auf eine Gruppe einheimischer Männer, die nichts Gutes im Schilde führen. Nach einem Austausch hegen die Männer den Plan, Jennifer in der Hütte zu überfallen. Sie brechen in der Nacht darauf in die Hütte ein, Jennifer schafft es allerdings zu fliehen. Die Sicherheit trügt und Jennifer findet sich kurzerhand wieder in der Gewalt der Männer. Der Überfall eskaliert grausam und Jennifer wird von den anwesenden Männern vergewaltigt. In einem Moment der Unachtsamkeit schafft es die junge Frau jedoch sich zu befreien und ihren Peinigern zu entkommen. Sie schwört Vergeltung zu nehmen und tritt daraufhin einen brutalen Rachefeldzug an.

Lohnt sich „I Spit on Your Grave“?

So wie viele Kritiker sind auch wir geteilter Meinung. Bei dem Rape-and-Revenge-Film „I Spit on Your Grave“ handelt es sich um die Neuverfilmung des Schockers „Ich spuck auf dein Grab“ von 1978. Nicht ohne Grund ist das ungekürzte Reboot aus 2011 auf dem Index gelandet. Denn auch die gekürzte Fassung verstört mit extremer Gewaltdarstellung und die behandelte Thematik ist Nichts für schwache Nerven. Der zweite Teil „I Spit on Your Grave 2“ aus dem Jahre 2013 befasst sich mit dem Model Holly, das durch ein Brüder-Trio heimgesucht wird. Der Film steht in keiner Verbindung zum ersten oder den weiteren Teilen. Mit „I Spit on Your Grave 3“ und „I Spit on Your Grave: Deja Vu“ an Jennifer Hills Geschichte angeknüpft. Die beiden Filme zeigen ihr Leben einige Jahre nach den Geschehnissen des ersten Teils.

Für wen lohnt sich also das Einschalten? Wenn ihr bereits Erfahrung mit härteren Horror- oder Exploitationfilmen gesammelt habt, können wir euch diesen Film empfehlen. Wenn ihr allerdings bisher kaum härtere Horrorfilme gesehen habt, solltet ihr die Finger davon lassen. Gehört ihr jetzt jedoch zu den Unverbesserlichen und meint, ihr schafft das schon, dann sollte euch bewusst sein, dass auch die gezeigten Inhalte der gekürzten Fassung sehr verstörend sein können.

