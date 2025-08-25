Hier im Stream: Morgen Freeman war bei diesem Action-Thriller hauptsächlich wegen des Geldes dabei

Auch Schauspieler müssen ihre Miete zahlen! Dass für Morgan Freeman Rollenangebote hauptsächlich von der Gage abhängen, gab er im Rahmen dieses Actionstreifens offen zu.

Wenn Schauspieler*innen nach ihrer Motivation gefragt werden, warum sie sich für bestimmte Charaktere entschieden haben, ist die Antwort oft künstlerischer Natur. Sich ausprobieren, Grenzen ausloten, sich in andere Figuren einfühlen. Das kleine 1x1 der Schauspielschule scheint gestandenen Hollywoodgrößen jedoch ab einem gewissen Alter vollkommen egal zu sein. Für Oscar-Preisträger Morgan Freeman („Last Vegas“) ist dieser Moment gekommen, wie er in einem Interview zum Actionkracher „Angel Has Fallen“ zugab. Laut IMDB war Geld der ausschlaggebende Grund für seine Zusage im dritten Teil der erfolgreichen Action-Reihe. Sein Schauspielkollege Gerard Butler und die Tatsache, dass Freeman erneut in die Rolle des amerikanischen Präsidenten schlüpfen durfte, waren ein willkommener Nebeneffekt. So entspannt wie die Umstände klingen, dürfte der Dreh jedoch kaum gewesen sein. Das knallharte Action-Feuerwerk toppt seine Vorgänger und legt mit krassen Stunts und zahlreichen Schusswechseln nach. Wie sich Hauptdarsteller Gerard Butler dieses Mal in seiner Paraderolle als Mike Banning schlägt, seht ihr im Stream bei WOW oder auf Amazon Prime Video als Teil des Filmtastic-Channels, welchen ihr sogar für eine Woche umsonst testen könnt.



Action ist sein Metier! Gerard Butler zeigt sich im Trailer in Höchstform und beweist, dass mit ihm keineswegs zu spaßen ist.

Worum geht es in „Angel Has Fallen“?

Als Leibwächter des Präsidenten und härtester Typ im Secret Service hat Mike Banning (Gerard Butler) stets sein Bestes gegeben. Bereits zwei Mal musste er den mächtigsten Mann des Landes vor Angriffen und Entführungen beschützen und setzte regelmäßig sein eigenes Leben aufs Spiel. Umso wichtiger ist es für Banning, die gefährlichen Zeiten hinter sich zu lassen und mit einem Job im Innendienst ruhigere Wege einzuschlagen. Seine Pläne werden jedoch von einem plötzlichen Anschlag auf den Präsidenten Allan Trumbull (Morgan Freeman) zerschlagen. Statt sich zur Ruhe zu setzen, findet sich Mike Banning als Hauptverdächtiger in einer großangelegten Fahndung wieder. FBI und Polizei sind dem ehemaligen Bodyguard auf den Fersen, in dem festen Glauben, er sei für die Katastrophe verantwortlich. Doch Mike begibt sich auf seiner Flucht selbst auf Spurensuche, um die wahren Drahtzieher hinter dem Komplott zur Strecke zu bringen.



„Angel Has Fallen“: Mike Banning tritt noch einmal zum Dienst an

Mit einem starken Einspielergebnis von 146,6 Millionen US-Dollar – bei einem geschätzten Budget von 40 Millionen US-Dollar – darf der dritte Teil der „Has Fallen“-Reihe als lukrativer Erfolg verbucht werden. Dass dieses Potenzial nicht ungenutzt ruht, dürfte jedem Filmfan klar sein. Mit dem angekündigten vierten Teil „Night Has Fallen“ ist somit ein weiterer Auftrag für Gerard Butler in Arbeit. Ein Drehbuch existiert bereits, doch wann der Dreh starten wird, ist offen. Über den aufgeschobenen Projektstart muss sich Butler allerdings nicht beklagen. Mit „Greenland: Migration“ oder „Remote Control“ stehen weitere Action-Highlights auf dem vollen Terminplan. Im Gegensatz zu Morgan Freeman hat Gerard Butler noch ordentlich Bock auf seinen Job.



