Hier sind starke Nerven gefragt: Erlebt dieses ausgezeichnete Anti-Kriegsspiel als Brettspiel

Ein herausragendes Indie-Game hat mit seiner Kriegsthematik viele nachhaltig beeindruckt. Die Brettspielumsetzung richtet sich an Koop-Begeisterte ab 18 Jahren.

Auch als Brettspiel ein intensives Erlebnis

Vor allem Indie-Spiele bringen in der Gaming-Szene häufig Ideen oder Spielmechaniken mit sich, die sich so manche große Studios nicht trauen umzusetzen. This War of Mine vom polnischen Entwickler 11 Bit Studios war in den letzten Jahren ein Spiel, das eine solch intensive und beängstigende Thematik mit sich brachte, dass viele Spielerinnen und Spieler noch heute davon sprechen.

Anzeige

Die Brettspielumsetzung von This War of Mine gibt es jetzt bei Amazon und überträgt den Überlebenskampf verschiedener Figuren auf den Spieltisch, wobei ihr euch gemeinsam gegen die unbarmherzigen Tücken und Schicksalsschläge des Krieges stellt.

This War of Mine: Das Brettspiel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2024 10:06 Uhr

Das Videospiel This War of Mine ist auf allen Plattformen mittlerweile als Complete Edition verfügbar. Im Trailer erhaltet ihr einen Einblick ins Spiel:

This War of Mine: Complete Edition

Worum geht es im Brettspiel This War of Mine?

Im Spiel selbst übernehmt ihr die Rolle verschiedener Figuren, die sich in einer vom Krieg zerstörten Umgebung wiederfinden und ums Überleben kämpfen. Wie im Videospiel findet ein Großteil des Spiels in einem Haus mit verschiedenen Räumen statt. Das ist euer Rückzugsort, in dem ihr euch vor nicht ganz so netten Menschen versteckt und einfach versucht, den Tag und die darauffolgende Nacht zu überstehen.

Anzeige

Vor allem die Nächte sind aber schwierig, denn Einbrecher und Schläger nutzen gerne die dunklen Stunden, um bei euch einzudringen und eure Vorräte zu stehlen, die ihr eigentlich dringend zum Überleben benötigt. Ein wesentlicher Kern des Spiels sind jedoch die lehrreichen Geschichten der Figuren und der Spielwelt. Das ist im Videospiel ebenfalls so, weshalb die polnische Regierung This War of Mine als Schullektüre ab 18 Jahren empfiehlt.

Anzeige

Was macht das Brettspiel This War of Mine so eindrucksvoll?

Es handelt sich bei This War of Mine um ein intensives Spielerlebnis, das ihr mit bis zu sechs Personen gemeinsam erleben könnt, wobei auch Einzelspielerpartien möglich sind. Doch gerade die Geschichten und möglichen Konsequenzen auf die Figuren, die eure Spielentscheidungen mit sich bringen, machen dieses Brettspiel so außergewöhnlich.

Die Thematik ist schwer und sicher nicht für alle geeignet, doch gerade die mehr als 1.900 Erzähltexte zu den Figuren und zur Welt solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Wenn ihr generell Spiele mögt, die vor allem mit ihrer Geschichte und nicht bloß mit dem Spielerlebnis punkten, wie es auch bei Gloomhaven der Fall ist, ist This War of Mine mehr als nur einen Blick für euch Wert.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.