Ob im Home-Office, Kinderzimmer oder am Arbeitsplatz – überall werden sie immer beliebter: Höhenverstellbare Tische, vorzugsweise elektrisch. Doch welche Vorteile gegenüber herkömmlichen Schreibtischen gibt es und was taugen die Angebote bei Amazon, Ikea, Flexispot und Co? GIGA hat sich umgeschaut und verrät es euch.

Höhenverstellbare Schreibtische: Elektrisch & manuell

In Zeiten von Home-Office und flexiblen Arbeitsplätzen erfreuen sich höhenverstellbare Schreibtische zunehmender Beliebtheit – und das zu Recht: Sie ermöglichen den unkomplizierten Wechsel von einer sitzenden Arbeitshaltung in eine stehende, und umgekehrt. Die Reduzierung der reinen Sitz-Zeit beugt Herz- und Kreislauferkrankungen sowie Rückenproblemen vor und soll auch der Motivation und Konzentrationsleistung förderlich sein.

Das Ganze klappt wortwörtlich im Handumdrehen: Mit einer handbetriebenen Kurbel, einem elektrischen Motor oder einem Gaslift, der auch beim Bürostuhl für die Höhenverstellung sorgt, kann man selbst bei einem vollbeladenen Tisch im Nu für Auf- oder Abtrieb sorgen.

Natürlich gibt es die Tische in unterschiedlichsten Preisklassen. Aktuell werdet ihr zum Beispiel bei Flexispot im Sale fündig. Aber auch bei Ikea, Amazon und Otto gibt es günstige Angebote. Wir listen euch unterschiedliche Modelle auf, inklusive Vor- und Nachteile sowie besondere Funktionen.

Flexispot E1 Schreibtisch

Elektrisches Hebe-System

Tastatur mit 6 Knöpfen für reibungslose Höhenverstellung, 4 davon sind Memory-Tasten um voreingestellte Höhen zu speichern

Höhenverstellbar von 71 cm bis zu 121 cm; Rahmenbreite erweiterbar von 85 cm bis zu 129 cm

Tischplatte separat erhältlich und in verschiedene Größen und Designs wählbar: individuelle Tischplattengrößen: 100 cm bis zu 160 cm in der Breite, und 50 cm bis 80 cm in der Tiefe

Maximale Belastung: 70 kg

Farben: 4 verschiedene wählbar

Preis: 219,99 Euro, aktuell gibt es 30 Euro Rabatt mit dem Gutscheincode NYE1

Auf der Seite von Flexispot sind noch mehr Modelle im Angebot.

Ikea Bekant: Die elektrische Steh-/Sitzkombi aus Schweden

Ikea Bekant Schreibtisch - weiß Höhenverstellbarer Schreibtisch mit elektrischer Höhenregulierung zwischen 65 und 125 cm. Ordnen von Kabeln unter der Tischplatte (120 x 80 cm), maximale Belastung von 70 kg. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.01.2022 13:40 Uhr

Motorisierte Höhenregulierung

65 bis 125 cm Höhe

Ordnen von Kabeln unter der Tischplatte

Integrierte Tischplatte 120 x 80 cm

Maximale Belastung: 70 kg

Eine Übersicht weiterer höhenverstellbarer Tische bei Ikea gibt es hier.

IKEA: Höhenverstellbarer BEKANT-Schreibtisch - Produktvideo

Logilink EO0027W: Höhenverstellbarer Schreibtisch für kleines Geld

Höhenverstellbar per Kurbel; der abnehmbare Griff lässt sich unter dem Schreibtisch verstauen

Umweltfreundliche Spanplatte

Einstellbare Höhe: 70 bis 117 cm

Tischplattengröße: 140 x 60 x 1,8 cm

4 höhenverstellbare Füße

Maximale Belastbarkeit: 40 kg

Farbe: Weiß

Preis: 137,90 Euro

Flexispot Schreibtisch E7

Flexispot Schreibtisch E7 Statt 429 Euro UVP: Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch mit Memorytasten. Stufenlos zwischen 58 und 123 cm verstellbar. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.01.2022 14:04 Uhr

Elektrisches Hebe-System mit Tastatur

Höhenverstellbar von 71 cm bis zu 121 cm; Rahmenbreite erweiterbar von 85 cm bis zu 129 cm

Tischplatte separat erhältlich

Variable Gestellbreite für den Einsatz von Platten in der Breite von 120 bis 210 cm.

Max. Tragkraft: 125 kg

Max. Geschwindigkeit: 38 cm/s

Flexispot V9 Tischfahrrad: Der etwas andere Schreibtisch

Flexispot V9 höhenverstellbares Tischfahrrad Statt 399,99 Euro UVP: Perfekte Kombi fürs Home-Office aus Schreibtisch und Heimtrainer. Sowohl die Tischplatte als auch der Sitz sind höhenverstellbar. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.01.2022 14:04 Uhr

Aktuell gibt's 60 Euro Direktabzug im Warenkorb , wenn ihr den kleinen Coupon unter dem Preis anklickt

, wenn ihr den kleinen Coupon unter dem Preis anklickt Fahrradtisch in der Höhe zwischen 155 cm und 190 cm einstellbar

8 Stufen zur Einstellung der Trainingsintensität

Max. Tragkraft: 136 kg

Weitere höhenverstellbare Schreibtische in allen Preisklassen und Größen findet ihr unter den Bestsellern bei Amazon.