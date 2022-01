Ihr liebt Hörbücher und sucht noch nach einer passenden Hörbuch-App, doch könnt euch aufgrund der großen Auswahl nicht entscheiden? Kein Wunder, gibt es doch so viele unterschiedliche Abo-Modelle, Preise und Inhalte. Wir haben bekannte Anbieter wie Spotify, Audible und Apple Music unter die Lupe genommen – das sind die Ergebnisse.

Der Markt ist hart umkämpft: Spotify, Apple Music, Audible und BookBeat sind nur einige Anbieter unter den Hörbuch-Apps. Alle haben sie unterschiedliche Preise, Bibliotheken, Kombi-Angebote und Konditionen. Um euch die Entscheidung etwas leichter zu machen, haben wir uns die verschiedenen Streamingdienste genauer angesehen und präsentieren euch die wichtigsten Details auf einen Blick.

Hörbuch-Apps im großen Vergleich: Alle Details auf einen Blick

Es gibt sehr viele Hörbuch-Apps, die alle etwas unterschiedlich im Preis, der Größe der Bibliothek und der Anzahl der Hörstunden sind. Kombi-Angebote mit Musik und E-Books gibt es auch noch obendrauf. Wir stellen euch folgend die bekanntesten neun Hörbuch-Anbieter vor.

Preis pro Monat Gratis Testzeitraum Bibliothek Flatrate Besonderheiten Spotify Premium ab 9,99 € Ja

1 Monat k. A. Ja 4 Abo-Modelle verfügbar

Musik-Flat Inklusive

Studierendenrabatt möglich Apple Music ab 4,99 € Ja

3 Monate k. A. Ja

4 Abo-Modelle verfügbar

Musik-Flat Inklusive

Studierendenrabatt möglich Audible 9,95 € Ja

30 Tage 200.000 Titel Nein

1 gratis Hörbuch/Monat Exklusive Podcasts

Bücher können nach Kündigung behalten werden BookBeat ab 9,99 € Ja

1 Monat 500.000 Titel Ja

für 19,90 €/Monat 3 Abo-Modelle verfügbar

Familienkonto möglich gegen geringen Aufpreis Audiobooks by Deezer 9,99 € Ja

3 Monate „Mehrere 10.000“ Titel Ja 2 Abo-Modelle verfügbar

Musik-Flat Inklusive Storytel 14,90 € Ja

30 Tage 250.000 Titel Ja Hörbucher und E-Bücher in einem

Kindermodus inklusive

Studierendenrabatt möglich Nextory ab 9,99 € Ja

30 Tage 300.000 Titel Ja

für 18,99 €/Monat 3 Abo-Modelle verfügbar

Hörbucher und E-Bücher in einem Legimi ab 8,99 € Ja

21 Tage 180.000 Titel Ja 3 Abo-Modelle verfügbar

Hörbucher und E-Bücher in einem

Inklusive E-Reader buchbar bücher.de ab 9,95 € Nein 31.000

Titel Nein

1 gratis Hörbuch/Monat 3 Abo-Modelle verfügbar Thalia 9,95 € Ja

30 Tage 80.000

Titel Nein

2 gratis-Hörbucher/Monat Pausierbar, ohne sofort kündigen zu müssen Skoobe ab 17,99 € Ja

30 Tage 400.000

Titel Ja 2 Abo-Modelle verfügbar

Hörbücher und E-Bücher in einem Blinkist ab 6,67 € Ja

7 Tage 5.000

Titel Ja Zusammenfassungen von Sachbüchern

Spotify

Spotify ist in erster Linie als Musik-Streamingdienst bekannt, verfügt allerdings auch über einige Hörbücher. Eine genaue Angabe über die Anzahl konnten wir leider nicht herausfinden. Spotify Premium könnt ihr einen Monat gratis testen, um euch von der Hörbuch-Bibliothek ganz einfach selbst zu überzeugen. Für die gewöhnliche Premium-Mitgliedschaft zahlt ihr nach dem Gratiszeitraum 9,99 Euro im Monat, für einen Zugang mit zwei individuellen Konten 12,99 Euro, für Familien mit bis zu sechs Personen 14,99 Euro und für Studierende gibt es ebenfalls Rabatt. Sie zahlen nur 4,99 Euro im Monat. Spotify lässt sich jederzeit per Knopfdruck kündigen.

Apple Music

Apple Music bietet seit 2021 zwar keine Hörbücher mehr an, allerdings sind Hörspiele wie die „Sherlock Holmes Chroniken“ oder „Bibi und Tina“ immer noch zu finden. Außerdem bietet der Streamingdienst von Apple natürlich auch unlimitierten Zugang zu Musik. Für 4,99 Euro im Monat können sich Studierende und diejenigen, denen ein etwas abgespecktes Angebot nichts ausmacht, Musik pur anhören. Für 9,99 Euro gibt es den normalen Tarif und 14,99 Euro zahlen Familien mit bis zu sechs Personen. Apple Music könnt ihr außerdem drei Monate lang völlig kostenlos testen und auch dieser Dienst ist jederzeit und ohne Probleme kündbar.

Audible

Bei Audible handelt es sich um die hauseigene Hörbuch-App von Amazon. Jeden Monat könnt ihr euch aus über 200.000 Titeln ein Hörbuch aussuchen, runterladen und anhören. Das Besondere ist, dass ihr diese Hörbücher auch behaltet, wenn ihr kündigt. Es ist also ganz gut für alle geeignet, die nur selten Hörbücher hören oder ein ganz Bestimmtes immer wieder hören möchten. Außerdem lässt Audible exklusive Podcasts produzieren, welche ihr nur dort hören könnt. Neukunden können das Angebot 30 Tage lang gratis testen und Amazon-Prime-Mitglieder sogar 60 Tage lang. Wenn ihr euch entscheiden solltet, den Dienst weiterhin nutzen zu wollen, kostet das Abo dann 9,95 Euro im Monat. Audible ist jederzeit online kündbar.

BookBeat

BookBeat ist eine Hörbuch-App mit über 100.000 Hörbüchern und ihr könnt ganz individuell entscheiden, welches Abo am besten zu euch passt. Ihr habt die Wahl zwischen einem Basic-Tarif für 9,99 Euro im Monat, bei dem ihr bis zu 25 Stunden Hörbücher im Monat hören könnt, dem Standard-Tarif für 14,99 Euro für bis zu 100 Hörstunden im Monat und dem Premium-Tarif für 19,90 Euro im Monat mit unlimitiertem Hörspaß. Jedes Abo ist jederzeit kündbar und ihr geht somit keinen bindenden Vertrag ein. Bei BookBeat könnt ihr außerdem zu jedem Abo bis zu fünf Familien-Profile für je 4,99 Euro hinzufügen und die Hörstunden gemeinsam nutzen. Aktuell könnt ihr das Premium-Abo von BookBeat sogar ganze zwei Monate lang völlig gratis testen.

Audiobooks by Deezer

Bei Deezer bekommt ihr gleich zwei Produkte in einem. Ihr könnt mit der Premium-Mitgliedschaft für 9,99 Euro im Monat nicht nur Hörbücher ohne Limit hören, ihr bekommt außerdem noch unlimitierte Musik obendrauf. Bei Deezer habt ihr die Wahl zwischen zwei Abo-Modellen in denen Audiobooks enthalten sind: Deezer Premium, für 9,99 Euro im Monat für je ein Konto und Deezer-Family für 14,99 Euro und bis zu 6 individuellen Konten. Einziges Manko: Die Auswahl an Büchern wird von Audiobooks by Deezer nicht direkt kommuniziert und lediglich mit „mehreren Zehntausend Titeln“ angegeben. Das Gute ist aber, dass ihr Deezer-Premium aktuell drei Monate lang gratis testen und euch vom Umfang der Bibliothek selbst überzeugen könnt, völlig ohne Haken, da auch Deezer monatlich gekündigt werden kann.

Storytel

Bei Storytel könnt ihr für 14,90 Euro im Monat unbegrenzt Hörbücher hören und sogar E-Books lesen. Studierende bekommen 33 Prozent Rabatt und zahlen nur eine Gebühr von 9,90 Euro im Monat. Die Bibliothek umfasst laut Anbieter über 250.000 Titel, da wird sicher jeder fündig. Auch das Hörbuch-Abo ist jederzeit kündbar und ohne Vertragsbindung. Storytel könnt ihr aktuell 30 Tage lang kostenlos ausgiebig testen und euch selbst überzeugen.

Nextory

Auch bei Nextory bekommt ihr Hörbücher und E-Books in einem Abo-Modell geboten und mit über 300.000 Titeln eine große Auswahl. Ihr habt die Wahl zwischen einem Silber-Abo für 9,99 Euro im Monat für bis zu 25 Hörstunden sowie dem Gold-Abo für 18,99 Euro und unbegrenztem Lese-/Hörgenuss. Familien zahlen 23,99 Euro für unbegrenztes Hören mit 2 Profilen oder 31,99 Euro für 4 Profile. Auch Nextory könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen und euch von der Hörbuch-App erstmal überzeugen lassen, eine Kündigung ist jederzeit per Knopfdruck möglich.

Legimi

Legimi hat über 180.000 Hörbücher und E-Books im Angebot und ist aktuell der einzige Hörbuch-Anbieter, bei dem ihr einen Vertrag inklusive E-Reader abschließen könnt. Euch werden zwei Abo-Modelle ohne und vier mit dem E-Reader „Kindle 10“ angeboten. Die Preise starten bei 8,99 Euro für ein Premium-Abo mit 12-monatigem Vertrag oder 9,99 Euro ohne. Legimi könnt ihr ebenfalls erstmal 21 Tage lang gratis testen, um euch von dem Angebot zu überzeugen.

bücher.de

Die Webseite bücher.de wird wohl jeder Leseratte ein Begriff sein, daher darf auch deren Hörbuch-Streamingdienst in unserer Liste auf keinen Fall fehlen. Allerdings schneidet der im Vergleich eher schlecht ab. Mit über 31.000 Titeln ist die Bibliothek nicht besonders umfangreich und auch einen kostenlosen Testzeitraum sucht ihr hier vergeblich. Wer dem Online-Buchhändler dennoch vertraut hat für 9,95 Euro im Monat die Möglichkeit, sich ein Hörbuch herunterzuladen und anzuhören. Wer den Dienst erst einmal ausprobieren möchte, kann im Schnupper-Abo drei Monate zum Preis von zweien für 19,90 Euro bekommen.

Thalia

Auch der Buchhändler Thalia bietet einen Hörbuchdienst an, bei dem ihr euch für 9,99 Euro jeden Monat aus über 80.000 Titeln zwei Hörbücher raussuchen und runterladen könnt. Die Bücher können, wie bei Audible, nach einer Kündigung behalten werden. Praktisch also für alle, die nur selten Hörbücher hören oder ein ganz bestimmtes Hörbuch ihr Eigen nennen möchten. Das Hörbuch-Streaming von Thalia könnt ihr ebenfalls 30 Tage lang völlig kostenlos und unverbindlich testen.

Skoobe

Bei Skoobe könnt ihr aus einer Bibliothek von über 400.000 Titeln unbegrenzten wählen und habt Hörgenuss und Lesespaß in einem. Dieser Hörbuch-Streamingdienst bietet ein flexibles, monatliches Abo und ein Jahresabo an. Für 19,99 Euro im Monat könnt ihr jederzeit kündigen, wenn ihr euch allerdings sicher seid, dass ihr den Dienst regelmäßig nutzen werdet, lohnt sich das Jahresabo zum Preis von 215,88 Euro etwas mehr, da dies umgerechnet 17,99 Euro im Monat entspricht. Falls ihr euch nicht sicher seid, welches Abo-Modell das richtige für euch ist, könnt ihr Skoobe erst mal 30 Tage lang kostenlos und unverbindlich testen.

Blinkist

Bei Blinkist handelt es sich nicht um eine gewöhnliche Hörbuch-App, dennoch wollten wir sie euch nicht vorenthalten. Statt Belletristik und Romanen bekommt ihr hier Sachbücher vorgelesen. Aber nicht so trocken und langweilig, wie sie für gewöhnlich sind. Kernaussagen werden kurz und verständlich zusammengefasst, um euch auf diese Weise eine Menge Zeit zu ersparen. Besonders für Schüler, Studierende und alle Wissensbegierigen eine feine Sache. Für 6,67 Euro im Monat bekommt ihr unbegrenzten Zugang zu den über 5.000 Fach- und Sachbüchern in der Bibliothek. Testen könnt ihr Blinkist ebenfalls, nämlich sieben Tage lang völlig kostenlos. Auch Blinkist ist jederzeit kündbar und ihr geht keinen bindenden Vertrag ein.

Im Januar gibt es für kurze Zeit sogar ein noch besseres Angebot: Nach dem kostenlosen Testzeitraum spart ihr 40 Prozent und zahlt nur 3,99 Euro im Monat im ersten Jahr.

Hörbuch-Apps im Vergleich: Das Fazit

Die Auswahl an verschiedenen Anbietern für Hörbücher ist riesig, sodass ihr euren Streamingdienst ganz nach euren Wünschen und Vorlieben auswählen könnt. Daher ist ein simples Fazit eher schwer zu ziehen. Wer ohnehin über einen Premium-Account bei Spotify oder Apple Music verfügt und mit der Bibliothek zufrieden ist, braucht kein zusätzliches Abo.

Für all diejenigen, die viele Hörbücher hören wollen, lohnt sich BookBeat mit seinen verschiedenen Abo-Modellen und den 100.000 Titeln wohl am besten. Wer auch noch unlimitiert Musik streamen möchte sollte sich Audiobooks by Deezer auf keinen Fall entgehen lassen. Für Vielhörer und Leseratten können wir Nexory empfehlen. Zum Glück bieten die meisten Streaminganbieter kostenlose Testphasen an, bei denen ihr erst einmal in aller Ruhe die passende Hörbuch-App ganz nach eurem Geschmack heraushören könnt.

