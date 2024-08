Holt euch Minecraft als Brettspiel: Hier werden nicht nur Fans zu Baumeistern

Ob Ressourcen sammeln, Gebäude errichten oder gegen Monster kämpfen – die Welt von Minecraft Builders & Biomes ist nur etwas für wahre Abenteurer.

Das Videospiel Minecraft erfreut sich großer Beliebtheit, sowohl bei Jung als auch Alt. Mit dem Brettspiel Minecraft: Builders & Biomes (bei Amazon ansehen) könnt ihr das Spielvergnügen nun auf euren Esstisch holen und Spaß sowie Abenteuer mit der ganzen Familie erleben. Doch Obacht, auch in dieser Minecraft-Welt sind zahlreiche Monster wie Zombies oder Creeper zu besiegen. Habt ihr das Zeug dazu, auch in diesem Abenteuer voll taktischer und strategischer Raffinesse den Sieg davonzutragen? Wir stellen euch das Brettspiel genauer vor und verraten euch, warum sich der Kauf lohnt.

Minecraft Spiel Builders & Biomes

Minecraft als Rennspiel? Ja, das geht tatsächlich, wie ihr im Video erfahrt.

Das Brettspiel Minecraft: Builders & Biomes im Detail

In diesem Gesellschaftsspiel von Ravensburger für zwei bis vier Spielerinnen und Spieler kann eine sich stets verändernde Welt erkundet werden. Auch in der nicht digitalen Variante des Spieleklassikers sammelt ihr Ressourcen und nehmt euren Mitstreitern seltene Blöcke weg, baut imposante Bauwerke und geht auf Monsterjagd. Denn am Ende zählt, wer die meisten Erfahrungspunkte gesammelt hat, gewinnt.

Neben besagten Holzblöcken, die für Stein, Holz, Sand, Obsidian und Emerald stehen, besteht das Spiel aus vier Spielertafeln sowie dazugehörigen Spielfiguren. Zahlreiche Gebäude- und Monsterkarten sorgen für ein actionreiches und spannendes Spielerlebnis und geben diesem eine Richtung. Und die wenigen Waffenplättchen entscheiden darüber, ob ihr einem Monster gegenübertreten solltet oder besser nicht.

Lohnt sich der Kauf von Minecraft: Builders & Biomes?

Ihr seid noch auf der Suche nach einem passenden Spiel für euren nächsten Spieleabend? Wie wäre es dann mit dem Brettspiel Minecraft: Builders & Biomes? Neben vielen Herausforderungen, die bereits aus der virtuellen Minecraft-Welt bekannt sein dürften, darunter das Bekämpfen von Monstern, wird dieses Gesellschaftsspiel dem Spaß in nahezu nichts nachstehen.

Minecraft: Builders & Biomes eignet sich bereits für kleine Fans ab einem Alter von 10 Jahren und noch mehr. Denn laut den Bewertungen zahlreicher Kunden (auf Amazon ansehen) handelt es sich bei diesem um ein Spiel für die ganze Familie – sowohl Jung als auch Alt werden angesprochen und erleben gemeinsam oder genauer gesagt gegeneinander Abenteuer.

Die Spieldauer beläuft sich laut den Angaben des Herstellers auf 30 bis 60 Minuten und bietet so eine tolle Möglichkeit für eine abendliche Spielrunde. Minecraft-Fans aller Altersstufen hergehört, auf Amazon findet ihr mit Minecraft: Builders & Biomes ein Brettspiel der besonderen Art, mit dem ihr Freunde und Familie zum Spieltisch bitten könnt! Übrigens, das Brettspiel Living Forest ist für geraume Zeit zu einem reduzierten Preis erhältlich.

