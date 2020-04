Home Office: 18 nützliche Gadgets für das Büro zu Hause

Von zu Hause aus arbeiten ist ein besondere Herausforderung, denn in einigen Haushalten ist die Ausgangssituation nicht ideal. GIGA zeigt, welche Ausstattung Home-Office-Profis nutzen, um produktiv und bequem arbeiten zu können.

Vor einigen Wochen hat kaum jemand damit gerechnet, nun haben die Tatsachen die Arbeitswelt eingeholt und auf den Kopf gestellt. Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus müssen viele Arbeitnehmer zwangsweise und recht kurzfristig ins Home Office wechseln. Für einige davon ist das eine völlig neue Situation, für manche aber auch seit Jahren Routine. Was braucht man unbedingt, was macht die Arbeit angenehmer? Hier sind die Tipps der GIGA-Redaktion.

1. Für den Rücken: Ein ergonomischer Bürostuhl

Stundenlanges Sitzen auf dem falschen Stuhl, das kann auf Dauer „in den Rücken“ gehen. Deshalb lohnt sich die Investition in einen guten Bürostuhl, der für eine gesunde Haltung sorgt. Einer der Bestseller beim Versandriesen Otto ist der HTI-Line Chefsessel „Daytona“, der mit knapp 70 Euro aktuell besonders günstig zu haben ist.

Nowy Styl Net Motion Bürostuhl mit 3D Armlehnen * Jetzt ab 269,85 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 7.4.2020 14:31 Uhr

Alternative: Bei der Stiftung Warentest (Ausgabe 02/2017) mit „gut“ (1,9) abgeschnitten hat der „Nowy Styl Net Motion“, der mit über 200 Euro aber auch deutlich teurer ist.

2. Für das Wohlbefinden: Ein Luftreiniger

„Es genügt nicht zu denken, man muss atmen“ – diese Worte werden dem Schweizer Schriftsteller Elias Canetti zugeschrieben. Moderne Luftreiniger filtern Staub, Pollen und sogar Zigarettenrauch aus der Luft und sorgen so für eine „frische Brise“, die dem Denken bei der Arbeit sicherlich nicht abträglich ist. Testsieger bei der Stiftung Warentest (Ausgabe 03/2020) ist der Philips AC 2889/10 Series 2000 für rund 380 Euro – er konnte sich die Note „gut“ (2,4) sichern. Günstige und fast genauso gute Alternative: „Soehnle Airfresh Clean Connect 500“ für rund 240 Euro.

Luftreiniger Philips AC 2889/10 Series 2000 * Jetzt ab 378,07 € bei Saturn Preisvergleich Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 7.4.2020 14:35 Uhr

3. Für den Papierkram: Ein hervorragender Drucker

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um den alten Drucker zu entsorgen und sich einen modernen Nachfolger zu holen. Der Epson Expression Photo XP-8600 kostet rund 150 Euro. Er kann doppelseitig bedrucken und ist per Smartphone-App bedienbar.

Epson Expression Photo XP-8600 3-in-1 A4 Drucker * Jetzt ab 138,99 € bei Amazon Ähnliches Angebot bei Otto Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 7.4.2020 14:53 Uhr

4. Für den Videokonferenzen: Eine Webcam mit USB-Anschluss

Webcam gesucht? Ein echter Preis-Leistungs-Tipp ist die Logitech C920 HD Pro für rund 65 Euro, die man einfach oben am Monitor befestigt und per USB mit dem Rechner verbindet. Weitere gute Webcams findet ihr im GIGA-Ratgeber „Die besten Webcams 2020“.

Logitech C920 HD Pro, Full-HD (1080p), Schwarz * Jetzt ab 61,78 € bei Amazon Preisvergleich Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 7.4.2020 15:02 Uhr

5. Für den Hintern: Ein gutes Kissen

Sitzen kann anstrengend werden, wenn die Unterlage nicht gut ist. Daher empfiehlt sich die Investition in ein mit weicher Memory-Schaum-Einlage.

Mosswell Ergonomisches Sitzkissen * Jetzt ab 37,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 7.4.2020 14:13 Uhr

6. Für die Hand: Eine anständige Maus

„Noch nie hat sich das Arbeiten mit einer Maus so leicht und unbeschwert angefühlt,“ so GIGA-Redakteur Robert im Test der Logitech MX Vertical Maus. Das kabellose Eingabegerät ist mit zwar deutlich teurer als herkömmliche Computermäuse, aber durch seine außergewöhnliche vertikale Ausrichtung besonders für stundenlange Bürotätigkeit zu empfehlen. Wichtig: Dieses ergonomische Produkt ist nur für Rechtshänder geeignet.

Logitech MX Vertical: Ergonomische Maus, kabellos * Jetzt ab 74,90 € bei Amazon Ähnliches Angebot bei MediaMarkt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 7.4.2020 12:40 Uhr

7. Für die Handgelenke: Mauspad und Handballenauflage

Sieht vielleicht gewöhnungsbedürftig aus, ist aber ein Segen für die Handgelenke: Spezielle Auflagen mit Memory-Schaum machen die Büroarbeit zuhause um einiges angenehmer. Als erhältlich. Und mal ehrlich: Wen interessiert schon, wie das aussieht – es erfüllt seinen Zweck und das ist gut so. Zusatz-Tipp: Ein , das hält die Muskeln fit.

Ergonomische Handgelenkauflage-Set * Jetzt ab 17,88 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 6.4.2020 9:40 Uhr

8. Für die Ohren: Noise-Cancelling-Kopfhörer oder Gehörschutz

In einer ruhigen Umgebung lässt es sich konzentriert arbeiten. Wer zuhause tobenden Kinder, Baustellenlärm, Flugzeugen und vorbeirauschenden Autos ausgesetzt ist, holt sich einen guten Noise-Cancelling-Kopfhörer, den man auch mal mehrere Stunden am Stück tragen kann. Unsere Empfehlung ist der bewährte Bose QuietComfort 35 II für rund 250 Euro, den einige GIGA-Redakteure im Büro und privat seit Jahren nutzen. Eignet sich auch als Headset für Skype- und Slack-Calls.

Eine günstige Alternative (ohne Musik und ohne Headsetfunktion) ist ein .

Senner MusicPro Soft Gehörschutz * Jetzt ab 24,95 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 7.4.2020 12:40 Uhr

Und falls es die lärmenden Kinder sind, die von der Arbeit zu Hause abhalten: Familie.de hat Empfehlungen für Kinder-Indoorspiele zusammengestellt. Die könnten Rabauken abhalten, um den Schreibtisch zu tanzen.

9. Für Notizen: Gute Stifte

Ein gut ausgestattetes Home Office hat Schreibinstrumente, auf die man sich verlassen kann. Unsere Empfehlung ist der – ein Qualitätsprodukt aus Japan. Passend dazu:

Uni-ball Fine Kugelschreiber 5 Stück blau * Jetzt ab 8,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 7.4.2020 14:13 Uhr

10. Für den ganzen Körper: Smartwatch oder Fitnesstracker mit Bewegungserinnerung

Wer während der Arbeit viel sitzt, vergisst ganz leicht, zwischendurch aufzustehen und sich zu bewegen. Ein nützlicher Helfer ist da eine Smartwatch wie die Apple Watch 5, die regelmäßig daran erinnert, dass jetzt Zeit für etwas Bewegung ist. Deutlich günstiger ist die , die das auch kann.

Fitbit Charge 3 Gesundheits- und Fitness-Tracker mit Bewegungserinnerung * Jetzt ab 89,00 € bei Amazon Ähnliches Angebot bei MediaMarkt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 7.4.2020 14:13 Uhr

Wer den ganzen Tag zu Hause bleibt, für den ist der Bewegungsmangel schon vorprogrammiert. GIGA hat Fitness-Apps und -Dienste getestet – sie helfen, auch zu Hause ein kleines oder größeres Sportprogramm ohne weitere Hilfsmittel durchzuführen:

Bilderstrecke starten (10 Bilder) Fitness-Apps für iPhone, Apple Watch und Apple TV im Test 2020 – mit kostenlosen Anwendungen

11. Für die Kommunikation: Ein verlässliches Headset

Schon wieder ein Slack-Call, bei dem dich keiner versteht? Schlechte Tonqualität ist nicht nur nervig sondern wirkt auch unprofessionell. Man sollte nicht dem eingebauten Mikro im Laptop vertrauen. Besser: Ein einfaches genügt, um die Situation deutlich zu verbessern.

Sennheiser PC 3 Chat Headset * Jetzt ab 33,00 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 7.4.2020 12:40 Uhr

12. Für die Stromversorgung: Ein Netzteil für Profis

Das ist hervorragend dafür geeignet, um den heimischen Schreibtisch etwas aufgeräumter zu gestalten. Das kompakte Netzteil für die Wandsteckdose kann zwei Geräte gleichzeitig mit Energie versorgen, etwa ein Smartphone und ein Macbook Pro oder HP Spectre x360.

Anker PowerPort+ Atom III 60W-USB-C-Wandladegerät, Doppel-Port * Jetzt ab 39,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 7.4.2020 13:28 Uhr

13. Für leistungsfähiges WLAN: Ein Router der Spitzenklasse

Alles hängt am Internet. Wenn das heimische WLAN andauernd Probleme macht, dann wird das Home Office zur Geduldsprobe. Deshalb unser Rat: Nicht am Router sparen! Die besten Modelle kommen vom Berliner Hersteller AVM, wie auch die Stiftung Warentest bestätigt hat. Sehr zu empfehlen ist die AVM FritzBox 7590 für DSL-Anschlüsse – mit nicht gerade billig, aber dafür technisch überragend. Dank Multi-User MIMO gerade in Haushalten mit vielen Endgeräten (Laptops, Tablets, Smart TV etc.) eine gute Investition.

14. Für mehr Bildschirmfläche: Ein zweiter Monitor

Viele Menschen haben auf Arbeit zwei Monitore zur Verfügung – zuhause aber nur einen. Wer in den eigenen vier Wänden etwas Platz sparen möchte, holt sich einen portablen und kompakten Zweitmonitor, wie den .

Portable Monitor USB C Monitor, UPERFECT 1920x1080 mit HDMI/Typ-C Anschluß für PC, Raspberry Pi, Xbox, PS4 * Jetzt ab 239,00 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 7.4.2020 12:41 Uhr

15. Für das Wohlbefinden: Zimmerpflanzen

Schön anzusehen und gut für die Gesundheit: Pflanzen können die Raumluft säubern, indem sie schädliche Stoffe aus der Luft holen – das ist wissenschaftlich bestätigt. Was viele nicht wissen: Bei Onlinehändlern oder Blume2000 kann man Zimmerpflanzen bequem von zu Hause aus bestellen und liefern lassen.

4er Mix luftreinigende Zimmerpflanzen, Höhe 25-30 cm * Jetzt ab 20,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 7.4.2020 12:41 Uhr

16. Für die Pausen zwischendurch: Ein Bluetooth-Lautsprecher mit gutem Klang

Im Büro zwischendurch den Lieblingssong bei gehobener Lautstärke hören? Eher schwierig – außer die Kollegen teilen den Musikgeschmack. Zuhause ist es einfacher, den Kopf frei zu bekommen, indem man einige Minuten Musik hört. Der Dockin ist kompakt gebaut und klingt glasklar. Natürlich auch perfekt dafür geeignet, um die Nachrichten per Radio-App anzuhören.

Dockin D Fine Cube Bluetooth Lautsprecher * Jetzt ab 71,73 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 7.4.2020 12:40 Uhr

Alternative: Der , ein Bluetooth-Lautsprecher mit integriertem DAB-Radio.

JBL Tuner Radiorekorder - Tragbarer Bluetooth Lautsprecher mit DAB+ und UKW Radio * Jetzt ab 77,99 € bei Amazon Ähnliches Angebot bei MediaMarkt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 7.4.2020 12:42 Uhr

Und nach geleisteter Arbeit kann man die Lautsprecher gleich nutzen, um Hörbücher anzuhören – wenn man sich nicht lieber die besten Serien für eine Quarantäne ansieht.

17. Für den ganzen Schreibtisch: Ein Mega-Mauspad

Ein Mauspad darf ruhig groß sein – die Hardcore-Gamer-Szene macht es seit Jahren vor. Mittlerweile findet man bei Amazon eine tolle Auswahl an Riesen-Mauspads, etwa das leicht zu reinigende in der Größe 90 x 45 cm. Wer das „klassische“ weiche Material bevorzugt, holt sich das .

AmazonBasics Gaming-Mauspad, 90 x 42 cm * Jetzt ab 15,09 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 6.4.2020 14:37 Uhr

18. Für die Muskeln: Ergometer

Strampeln tut gut! Statt im Home Office langsam neue Pfunde anzusetzen, sollte man lieber etwas Sport treiben. Ein Ergometer bringt den Kreislauf in Schwung und erhält die allgemeine körperliche Leistungsfähigkeit. Ausführliche Infos dazu findet ihr in unserem neuen Kaufberater Ergometer im Test: Das sind die besten Heimtrainer zum Radeln daheim.

CHRISTOPEIT ET 6 Ergometer * Jetzt ab 345,99 € bei MediaMarkt Ähnliches Angebot bei Otto Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 7.4.2020 14:14 Uhr

Habt ihr noch weitere Vorschläge und Ideen für die Arbeit von zu Hause aus? Schreibt uns eure Home-Office-Tipps in die Kommentare.