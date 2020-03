Home-Office-Angebote bei Saturn & MediaMarkt: Diese Produkte lohnen sich wirklich

MediaMarkt und Saturn bieten derzeit viele Artikel an, mit denen man sein Home-Office einrichten oder aufrüsten kann. Das ergibt Sinn, denn in der aktuellen Corona-Krise haben Millionen Deutsche ihren Arbeitsplatz in die eigenen vier Wände verlegt. Ob Laptop, Monitor, Webcam, Maus oder Kopfhörer – jedes Plus an Komfort schlägt sich auch in der Arbeitsproduktivität nieder. Aber was taugen die Angebote? Wir scannen die rabattierten Produkte und verraten euch, welche der Dutzenden Produkte sich lohnen.

Ergonomische Funkmaus: Logitech MX Master 3

Kabellose Funkmaus mit vielen Buttons und ergonomischem Design für 90,99 Euro.

Lange Akkulaufzeit, gute Bewegungserkennung, selbst auf glatten Flächen, ergonomisches Design und solide Verarbeitung (bis auf die etwas schwammigen Maustasten). Dazu das innovative seitliche Scrollrad, das vor allem Excel-Krieger glücklich machen dürfte. Die MX Master 3 ist eine tolle Büromaus – allerdings nur für Rechtshänder geeignet. Sparpotential: Okay. Klar, es gibt günstigere Mäuse. Diese gibt es hier laut idealo nur knapp unter dem Bestpreis.

Logitech MX Master 3, kabellose Funkmaus * Jetzt ab 90,99 € bei Saturn Ähnliches Angebot bei MediaMarkt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.3.2020 21:15 Uhr

Edler 4K-Monitor mit cleverer Klemmhalterung: Samsung The Space R75

4K-Auflösung im großen 32-Zoll-Format, Platz sparend dank Klemmhalterung statt Standfuß.

Schraubzwinge statt Stand: Der Monitor wird direkt an der Tischplatte befestigt. Leider kein Pivot oder VESA. Das Bild ist gut und kontrastreich, aber wegen hoher Auflösung und niedriger Bildwiederholrate nur bedingt für Gamer geeignet. Sparpotential: Sehr gut. Bester aktueller Preis für diesen guten 4K-Monitor laut idealo.

Samsung The Space R75 (LS32R754UEUXZG): 32 Zoll 4K-Monitor * Jetzt ab 339,00 € bei MediaMarkt Ähnliches Angebot bei Saturn Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.3.2020 21:25 Uhr

Günstiger Noise-Cancelling-Kopfhörer: JBL E65BTNC

Günstige Kabellos-Kopfhörer mit Geräuschdämmung und gutem Mikrofon. Perfekt unter anderem für Eltern, die im Quarantäne-Trubel mit dem Nachwuchs gelegentlich Konzentration brauchen.

Überzeugende natürliche Klangqualität und in dieser Preisklasse gute Geräuschreduzierung. Aber recht starker Druck auf den Ohren auf manchem Kopf. Sparpotential: Sehr gut. Bester aktueller Preis für die Kopfhörer laut idealo. Achtung: In anderen Farben als weiß teurer!

Hoch auflösende Webcam: Logitech C270 HD

Telekonferenzen mit Bild und Ton auch am Tischrechner durchführen: Einfach die Webcam an den Monitor klemmen, am USB-Port einstecken – fertig.

Nur HD-Auflösung, mehr braucht man aber kaum. Guter Ton übers Mikro, guter Preis. Sparpotential: Okay. Laut idealo bester aktueller Preis für diese Webcam. Historisch aber deutlich billiger, Teuerung durch hohe Nachfrage derzeit. Versandkosten von 1,99 Euro.

Günstiger, kompakter Laptop: Dell Inspiron 3482

Kompaktes Notebook der 14-Zoll-Klasse für wenig Geld.

Wenig Leistung und niedrige Bildschirmauflösung, aber dank SSD trotzdem völlig ausreichend für den Bürobetrieb. Außerdem kompakt – 14 Zoll findet man sonst selten in der Preisklasse. Sparpotential: Sehr gut. Aktueller Bestpreis laut idealo.

Weitere Angebote

MediaMarkt und Saturn haben auf ihren jeweiligen Aktionsseiten noch viele weitere Produkte fürs Home-Office gelistet. Je nach Anspruch und Einsatzzweck dürften auch noch viele weitere sinnvolle Angebote für Heimarbeiter sein. Wir empfehlen, regelmäßig hineinzuschauen, da sich die Angebote auch ändern können. Wir werden diesen Artikel regelmäßig aktualisieren.

Lieferung und Finanzierung – wichtige Infos

Wichtig zu wissen: Die Filialen von Saturn und MediaMarkt haben derzeit geschlossen, entsprechend ist eine Filialabholung nicht möglich, der Online-Versand funktioniert aber weiter. MediaMarkt und Saturn kommen den Käufern hier entgegen und verschicken ab einem Warenwert von 59 Euro versandkostenfrei. Wer größere Anschaffungen plant, kann außerdem ab sofort die erweiterte Null-Prozent-Finanzierung in Anspruch nehmen. So ist es möglich, teurere Produkte in bis zu 36 Monatsraten zu bezahlen – zinsfrei.