Home-Office clever gestalten: Mit diesen 5 Tipps spart ihr Energie

Arbeiten im Home-Office bietet euch Flexibilität und so manchen Freiraum. Die folgenden Tipps verhelfen euch außerdem zu einer wirtschaftlichen und energieeffizienten Arbeitsumgebung.

1. Augen auf beim Gerätekauf

Kein Büro ohne Geräte. Tagtäglich laufen im Home-Office Computer, Monitore und Drucker heiß. Schaut ihr beim Kauf nicht nur auf den Preis, sondern auf eine energieeffiziente Arbeitsweise, könnt ihr mehr als die Hälfte an Energie im laufenden Betrieb einsparen. Entscheidet ihr euch, häufiger am Notebook anstatt am Desktop-PC zu arbeiten, lässt sich zusätzlich Energie einsparen. Notebooks geben sich mit etwa einem Drittel der Energie von Desktop-PCs zufrieden.

2. Computer auf Sparflamme setzen

Der Computer ist das wichtigste Arbeitsgerät im Home-Office. Ihr könnt ihn tagsüber nicht einfach abschalten. Durch einige kleine Änderungen spart euer PC im laufenden Betrieb aber Energie. Wer die Bildschirmhelligkeit nach unten korrigiert, spart Strom. Laufen im Hintergrund unnötige Anwendungen und Programme, muss der Computer auf Hochtouren arbeiten. Verzichtet ihr auf einen Bildschirmschoner, kann bis zur Hälfte der Energie eingespart werden.

3. Geräte bei Nichtgebrauch abschalten

Was ihr vom Fernseher kennt, gilt auch fürs Home-Office: Geräte im Standby-Modus sind Stromfresser. Werden alle nicht mehr benötigten Geräte nach Feierabend komplett vom Stromnetz getrennt, könnt ihr pro Jahr mehr als 100 Euro einsparen. Lasst ihr den Computer über Nacht eingeschaltet, wird so viel unnötiger Strom verbraucht, wie bei der Zubereitung von sechs Mikrowellen-Gerichten.

Werden Computer & Co. zwei Stunden und länger nicht gebraucht, empfiehlt es sich deshalb, den Netzstecker zu ziehen. Eon empfiehlt, dafür am besten mit Steckerleisten zu arbeiten. Diese verfügen in der Regel über einen zentralen Ausschaltknopf. Damit Router nicht rund um die Uhr laufen, legt euch eine Zeitschaltuhr zu.

4. Tageslicht kommt nicht aus der Steckdose

Wird das Tageslicht effizient genutzt, hat die Glühbirne Pause. Steht der Schreibtisch in Fensternähe, sorgt die Sonne für ausreichend Beleuchtung. Öffnet Vorhänge und Jalousien, damit kein natürliches Licht verloren geht. Im energieeffizienten Büro sollten LED-Lampen zum Einsatz kommen. Benötigt ihr eine 60-Watt-Glühlampe, um für ausreichend Helligkeit zu sorgen und tauscht diese gegen eine 10-Watt-LED-Leuchte aus, werdet ihr keinen Unterschied feststellen.

5. Heizen – aber richtig

Die Arbeit im Home-Office kann im Winter die Heizkosten in die Höhe treiben. Wer über eine intelligente Heizungssteuerung nachdenkt, kann Energie und Kosten einsparen. Erkundigt euch über Fördermöglichkeiten vor Ort. Werden Isolierabdeckungen an die Heizung angebracht, entweicht keine Wärme unnötig. Wichtig ist auch, dass euer Home-Office über eine ausreichende Dämmung verfügt.