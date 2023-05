Wer Gachas wie Honkai: Star Rail, aber auch Genshin Impact und viele andere gespielt hat, weiß: es ist keine Schande, auf das Wissen anderer zurückzugreifen. Dafür existieren zu jedem Spiel Unmengen an Tier Lists, die euch sagen, welche Charaktere es wert sind, gezogen oder hochgelevelt zu werden. Wir verraten euch, ob es sich lohnt, auf den einen oder Charakter zu pullen.

Zwar mag Honkai: Star Rail am Anfang noch relativ übersichtlich erscheinen, wenn es um die Menge der zu ziehenden Charaktere geht, doch jetzt schon fragt ihr euch sicherlich, wie ihr am besten die rar gesäte Währung Stellare Jade und die Level-Ressourcen am sinnvollsten einsetzt.

Zum einen solltet ihr euch auf den temporären Charakter-Bannern konzentrieren, wenn ihr einen bestimmten Charakter haben wollt. Durch die erhöhte Rate ist es wesentlich lohnenswerter, alle Ressourcen darauf zu werfen, als mal da, mal dort ein wenig zu ziehen - wer Genshin Impact spielt, der weißt das. Als ein Free-to-Play-Spieler oder 'Dolphin‘ (jemand, der in einem Gacha nur wenig Geld ausgibt) werdet ihr nie genug Stellares Jade haben, und oft die Banner aussetzen müssen - das ist aber eure beste Chance, eure Wunsch-Unit zu bekommen.

Spart also eure Tickets und Stellares Jade, um auf den Bannern zu ziehen, wo sich eure Wunsch-Unit befindet. Bedenkt aber auch, auch die Tier-List keine ultimative oberste Instanz darstellen! Es kommt immer auf euren Spiel-Stil an, deshalb verlasst euch nicht nur auf solche Listen, sondern auch auf euer Spielgefühl und natürlich darauf, welche Charaktere ihr cool und süß findet. Es geht schließlich nicht nur um Number-Crunching, sondern auch um Spielspaß.

5-Sterne-Charaktere Tier List

Aktuell gibt es im Spiel mit Version 1.0 26 Charaktere, wovon acht Charaktere eine Rarität von 5* haben, was meistens bedeutet, dass diese gut bis sehr gut und äußerst-game-breaking-gut sind. Wichtig: Seele könnt ihr nur auf ihrem speziellen Banner ziehen!

Doch sie sind nicht alle gleich - welche lohnen sich also am meisten?

S-Tier Seele Gepard Bronya Bailu A-Tier Himeko Clara Welt Yanqing

Hinweise:

Seele könnt ihr noch bis zum 16. Mai 2023 ziehen, und wie wir es aus Genshin Impact kennen, wird es eine ganze Weile dauern, bis das spezielle Banner zurückkommt. Lohnt es sich, auf sie zu pullen? Ja! Zum einen ist sie ohne Frage ein starker Charakter, der in ihrer Position als der Top-DPS eures Teams glänzt. Zum anderen ist sie dem einen oder anderen womöglich aus dem Vorgänger Honkai Impact 3rd bekannt.

könnt ihr noch bis zum 16. Mai 2023 ziehen, und wie wir es aus Genshin Impact kennen, wird es eine ganze Weile dauern, bis das spezielle Banner zurückkommt. Ja! Zum einen ist sie ohne Frage ein starker Charakter, der in ihrer Position als der Top-DPS eures Teams glänzt. Zum anderen ist sie dem einen oder anderen womöglich aus dem Vorgänger Honkai Impact 3rd bekannt. Jing Yuan ist zwar noch nicht aktiv im Spiel, doch noch im Laufe der Version 1.0, und zwar nach dem Seele-Banner, wird auch dieser zu ziehen sein. Einzustufen ist dieser Blitz-Typ in S-Tier.

Zudem gibt es nun Hinweise darauf, welche Charaktere in baldiger Zukunft eure Teams werden bereichen könnten:

Patch 1.1: Silver Wolf (5* Quantum Nichtigkeit), Luocha (5* Imaginär Überfluss)

Patch 1.2: Kafka (5* Nichtigkeit Blitz), Blade (5* Zerstörung Wind)

Patch 1.3: Dan Heng (5* Imaginär Zerstörung), Fu Xuan (5* Quantum Bewahrung)

Ebenso 4*-Charakter Yukong (Imaginär Harmonie)

Welche 4-Sterne-Charaktere lohnen sich?

Bei 4-Sterne-Charakteren gibt es wesentlich mehr Auswahl, und auf diese werden die meisten Spieler mehr angewiesen sein, wenn sie nicht Hunderte von Euro in das Spiel investieren wollen. Welche von ihnen sind es also eher wert, gelevelt zu werden? Schaut euch die Tabelle an aber bedenkt: es kommt darauf an, welcher Slot in eurem Team noch nicht gefüllt ist, ob ihr z.B. einen Healer, DPSer oder Buffer braucht.