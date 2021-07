Die MagicWatch 2 von Honor bringt vieles mit, was eine moderne Smartwatch können muss. Vor allem für Sportler ist sie aber einen genauen Blick wert. Amazon hat die MagicWatch 2 derzeit in einer zeitlosen Varianten im Angebot und ruft sogar den Bestpreis auf.

Honor MagicWatch 2: Smartwatch für unter 100 Euro bei Amazon

Vor gut eineinhalb Jahren ist die Smartwatch der Huawei-Tochter Honor in Deutschland erschienen, zur UVP von 149,99 Euro. Nach wie vor kann das Modell MagicWatch 2 überzeugen. Wer Wert auf Sportfunktionen legt und lademüde ist, findet einen ausdauernden Begleiter im Alltag mit einer Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen in der großen Version mit 46 mm Durchmesser. Genau diese Variante bietet Amazon aktuell zum Bestpreis von 99,99 Euro an.

Die Honor MagicWatch bietet gerade für alle, die bisher noch keine Smartwatch ihr Eigen nennen, einen guten Einstieg. Für unter 100 Euro erhaltet ihr ein Always-On-Display und trotzdem angenehm lange Laufzeit, abhängig von der Nutzung. Ihr könnt über Bluetooth Musik wiedergeben und Anrufe tätigen, euren Schlaf sowie euer Stresslevel überwachen. Durch das anpassbare Ziffernblatt könnt ihr auch der klassisch-schlichten Version in Schwarz und Anthrazit eine persönliche Note verleihen.

Was ihr vor dem Kauf einer Smartwatch beachten solltet, zeigen wir im Video:

Smartwatch von Honor: Für Hobbysportler besonders geeignet

Zwar bietet die MagicWatch 2 viele Standardfunktionen, für (ambitionierte) Hobbysportler ist die Smartwatch jedoch besonders interessant. 15 Sportfunktionen sind vorinstalliert und sollen per Bewegungssensor erkannt werden. Die smarte Armbanduhr ist nach ISO-Standard wasserdicht bis 50 m Tiefe, eignet sich damit auch fürs Schwimmen. Eine Lauf-App mit Voice-Over-Trainingsanleitung ist bereits vorinstalliert.

Bei den bisherigen Käufern kommt die Smartwatch entsprechend gut an: 4,6 von 5 Sternen erreicht sie bei Amazon aus 3.078 Bewertungen. Sie heben die Laufzeit positiv hervor, auch die Verarbeitung und das leichte und flache Stahlgehäuse können überzeugen. Beim Hersteller selbst ist die Smartwatch noch fast doppelt so teuer wie im aktuellen Angebot (bei Amazon ansehen). Wer ambitioniert Sport betreibt und noch mehr von seiner Smartwatch verlangt, wird unter anderem bei der Fitness-Smartwatch Garmin venu (bei Amazon ansehen) fündig. Hier werden allerdings rund 300 Euro fällig. Seid ihr noch unentschlossen, bietet sich ein Blick auf unseren Smartwatch-Test an.