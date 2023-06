Jason Segel (43) spielte Marshall Eriksen in „How I Met Your Mother“. Wieso der Schauspieler die letzten Jahre der Sitcom eher negativ in Erinnerung hat, erfahrt ihr hier.

Die US-Sitcom „How I Met Your Mother” lief von 2005 bis 2014 und endete mit der neunten Staffel. Sympathische Charaktere wie der hoffnungslose Romantiker Ted Mosby oder Frauenheld Barney Stinson trugen erheblich zum Erfolg der Serie bei. Die Sitcom hinterließ stets ein gutes Gefühl, auch wenn manche Episoden traurige Themen behandelten. „How I Met Your Mother“ war aber nicht nur als Serie ein großer Erfolg, auch die Darsteller selbst verstanden sich gut und es gab keine wilden Gerüchte über die Zusammenarbeit oder das Set. Der Erfolg der Serie brachte sogar einen Reboot, der zwar in puncto Charaktere und Sympathie nicht ganz mit dem Original mithalten kann, aber dennoch nett anzusehen ist.



Hier zeigen wir euch den Trailer zum „How I Met Your Mother”-Reboot:

Jason Segel: „How I Met Your Mother“ in negativer Erinnerung

In einem Interview mit The Hollywood Reporter erklärte Jason Segel, wie sich die Dreharbeiten auf seine Gesundheit ausgewirkt hatten. Der Schauspieler mochte die Serie, er liebte es romantische Komödien zu spielen, aber an irgendeinem Punkt fing er an, sich von seiner eigenen Arbeit gelangweilt zu fühlen. Ihm fehlten offenbar die Herausforderung und die Abwechslung. Schon damals wurden Gerüchte laut, dass der Segel unter einer Alkoholsucht leidet, was sich später auch bestätigte. Nach der Trennung von seiner damaligen Verlobten Michelle Williams meldete er sich bei den Anonymen Alkoholikern. Die Arbeit an der Serie hatte also Spuren hinterlassen.

Jason Segel und sein Leben nach „How I Met Your Mother“

Nachdem die Serie zu Ende war, hat sich Jason erstmal etwas zurückgezogen. Es folgten nur noch wenige Filmprojekte, darunter „Sex Tape“ mit Cameron Diaz, für den die beiden Darsteller mit der Goldene Himbeere als schlechtestes Leinwandpaar nominiert wurden. Nachfolgende Filme und Serien hatten trotz bekannten Cast eher schlechte Bewertungen bei den Zuschauern.

Der Schauspieler nutzte die Zeit, um vom Gas zu steigen und neue Projekte ins Leben zu rufen. In seiner aktuellen Serie „Shrinking“ spielt er nicht nur die Hauptrolle an der Seite von Harrison Ford, sondern hat auch das Drehbuch dazu geschrieben. Auf Google zeigten 89 % der Nutzer mit einem Daumen nach oben, dass ihnen die Serie gefällt. Die Serie könnt ihr auf Apple TV+ streamen.

In diesem Video zeigen wir euch den Trailer zu Jason Segels neuer Serie „Shrinking“:

Jason Segel: Wie steht es um ein Comeback seiner Rolle Marshall Eriksen?

Auf Disney+ wird gerade das „How I Met Your Mother”-Spin-off mit dem Titel „How I Met Your Father“ ausgestrahlt. In einem Interview mit Entertainment Tonight sagte Jason, dass er einen Auftritt als Marshall Eriksen im Reboot in Betracht ziehen würde, sollten ihn die Macher darum bitten. Auch wenn in den letzten Jahren seine psychische Gesundheit darunter gelitten hat, ist der Schauspieler dankbar für die Chance, die er mit dieser Rolle bekommen hat und die vielen Jahre, die er so gerne dafür gearbeitet hat.

