Staffel 3 von „How To Sell Drugs Online (Fast)“ wurde bereits eine Woche nach der zweiten Staffel bestätigt. Ab sofort sind die neuen Folgen um den jugendlichen Online-Drogendealer Moritz Zimmermann auf Netflix abrufbar. Alles Wissenswerte zur nächsten Staffel von „How To Sell Drugs Online (Fast)“ erfahrt ihr hier auf GIGA.

How to Sell Drugs Online (Fast) Facts

Die erste Staffel von „HTSDO(F)“ war ein riesen Erfolg und konnte in Deutschland sogar die international gefeierte Netflix-Serie „Dark“ vom Thron der beliebtesten deutschen Produktion des Streamingdienstes stoßen. Dementsprechend musste die Produktionsfirma „bildundtonfabrik“ (btf) wohl nicht viel Überzeugungsarbeit leisten, um Netflix dazu zu bringen, eine weitere Staffel in Auftrag zu geben. So kündigte der Streamingdienst gerade eine Woche nach der aktuellen Staffel an, dass die Arbeiten an „How To Sell Drugs Online (Fast)“ Staffel 3 bereits in und um Köln begonnen haben. Und jetzt können wir die neuen Folgen endlich sehen.

Deutschland-Start von „HTSDO(F)“ Staffel 3

Ab dem 27. Juli 2021 ist die dritte Staffel von „How To Sell Drugs Online (Fast)“ auf Netflix zu sehen. Wie die vorherigen beiden Staffeln, wird auch Staffel 3 erneut aus 6 halbstündigen Folgen bestehen.

In der dritten Staffel von „How to Sell Drugs Online (Fast)“ versucht Moritz erst allein als CEO von MyDrugs Oberwasser zu behalten. Da sich Lennys Gesundheitszustand jedoch verschlechtert, entscheiden sich die Jungs, ihre Differenzen erst einmal beiseitezulegen und sich auf das Geld für die Behandlung zu konzentrieren. Das das Ganze bei den Startup-Drogenbossen nicht ohne Probleme abläuft, ist natürlich bereits vorprogrammiert.

Episodenguide – Staffel 3

Folge Titel Laufzeit 1 (13) A single failure, a little slip 35 Min. Da Goodtimes ihm Beine macht, setzt Moritz MyDrugs während eines Schulausfluges in den Wald neu auf. Doch Programmierfehler und Allergien kommen ihm in die Quere. 2 (14) A misdemeanor, a little trip 34 Min. Lenny hilft Moritz mit der Website unter einer Bedingung: Ihre Zusammenarbeit muss geheim bleiben. Jens sorgt sich um die Zukunft seines Sohnes. 3 (15) Does this condemn me, lock me away? 33 Min. Moritz engagiert einen teuren Unternehmensberater. Kira und Dan lassen bei der Mittelbeschaffung für Lennys Behandlung Kreativität spielen. 4 (16) Before you turn the key, I have one more thing to say 36 Min. Die Jungs fahren mit dem Auto nach Rotterdam. Marie bittet Lisa, auf ihren Bruder aufzupassen. Moritz ist zu weit gegangen. Dan muss Schadensbegrenzung betreiben. 5 (17) To make amends, maybe be friends 30 Min. Der Jahrgang feiert das Abi mit einer großen Kostümparty an der Schule. Doch auf der Feier geraten die Dinge außer Kontrolle. 6 (18) Everybody gets a second chance 34 Min. Eine riskante Situation fordert die Freunde heraus. Was werden sie nun unternehmen?

Cast & Crew – Staffel 3

Hinter der Kamera blieb es weitestgehend beim Alten: Auch bei Staffel 3 übernahm Arne Feldhusen die Regie, während Matthias Murmann und Philipp Käßbohrer als Showrunner und ausführende Produzenten agieren.

Auch die Haupdarsteller kehren für Staffel 3 zurück. So sind Maximilian Mundt (Moritz), Danilo Kamperidis (Lenny), Damian Hardung (Dan), Lena Klenke (Lisa) und Lena Urzendowsky (Kira) wieder vor der Kamera zu sehen sein. Wie man schon dem kurzen Einblick aus dem „Table Read“ entnehmen konnte, sind auch Leonie Wesselow (Fritzi), Luna Baptiste Schaller (Gerda), Roland Riebeling (Jens Zimmermann) und Florentin Will (Polizist Kämper) wieder mit dabei.

Als Neuzugang wird Langston Uibel eine neue Rolle übernehmen. Uibel is 1998 geboren und hat bereits 2007 seine erste Rolle übernommen. Unter anderem war er auch schon in den deutschen Netflix-Produktion „Isi & Ossi“ sowie „Dogs of Berlin“ zu sehen.

