Ein absoluter empfehlenswerter Gaming-Monitor fürs kleines Budget ist der HP Omen 25. Der 144-Hz-Monitor erreicht niedrige Latenzen und ist mit FreeSync ausgestattet. Das kann vor allem in schnellen Spielen Vorteile bringen. Aktuell gibt es ihn bei Cyberport für 169 Euro, versandkostenfrei.

Absehbarerweise werden die kommenden Wochen für viele von uns vom Zocken geprägt sein. Warum also als PC-Gamer nicht ein bisschen investieren, um das Spielerlebnis zu optimieren? Eine sinnvolle Neuanschaffung kann ein neuer, spieletauglicher Monitor sein.

HP Omen 25: Gaming-Monitor mit Top-Preis-Leistungs-Verhältnis

Der HP Omen 25 ist eine hervorragende Option im unteren Preisbereich, die wir nicht umsonst in unserem Kaufberater „Die besten Monitore“ empfehlen.

Was hat der Monitor in petto? TN-Panels sind nicht sonderlich kontrastreich und blickwinkelstabil, fürs Zocken bringen sie aber den Vorteil niedriger Schaltzeiten mit. HP gibt hier 1 ms an, in hektischen Gefechten kann eine solch geringe Reaktionszeit ein entscheidender Vorteil sein. Auch die 144 Hz und FreeSync-Support sorgen für ein stabiles und Tearing-freies Bild mit geringem Input Lag – sofern im Rechner eine Grafikkarte steckt, die das ausreizt. Mit der Bildschirm-Diagonale von 24,5 Zoll passt der Monitor auf jeden Schreibtisch.

HP Omen 25: Spezifikationen

Hier die technischen Daten im Überblick, es handelt sich um Herstellerangaben:

Bilddiagonale: 24,5 Zoll / 62,2 cm

Bildschirmformat: 16:9

Panel-Typ: TN

Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel (Full-HD, 90 ppi)

Bildwiederholungsrate: 144 Hz

Adaptive Bildwiederholungsrate: FreeSync, Range 42-144 Hz (Quelle))

Reaktionszeit: 1 ms

Kontrastverhältnis (typisch): 1.000:1

Helligkeit: 400 cd/m²

Anschlüsse: 2× HDMI, 1× DP, USB-Hub mit 3× USB 3.0

ergonomische Eigenschaften: Tiltfunktion (neigbar, -5 bis 23 °)

Aufhängung möglich: Ja, VESA 100

Energieeffizienzklasse: A

Lieferumfang: Monitor, Standfuß, Netzteil, Netzkabel, DisplayPort-Kabel, USB-Kabel, Handbuch auf CD, Bedienungsanleitung

Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT): 569 x 346,2 x 62,8 mm

Gewicht ohne Standfuß: 3,55 kg

Abmessungen mit Standfuß (BxHxT): 569 x 407,9 x 227,5 mm

Gewicht mit Standfuß: 4,6 kg

Alles in allem ist der HP Omen 25 ein Monitor, der von vorne bis hinten auf Gaming-Performance und Preis-Leistungs-Verhältnis getrimmt ist. Zurzeit bekommt man ihn bei Cyberport für 169 Euro, im Rahmen der Cyberdeals sogar versandkostenfrei. Laut idealo ist das historischer Bestpreis, wiewohl dieser in den vergangenen Wochen mehrfach erreicht wurde.

