Huawei beteiligt sich in diesem Jahr natürlich auch am Black Friday. Doch schon jetzt wurde eine „Singles Week“ gestartet, die bis zum Singles Day am 11. November läuft. Bis dahin könnt ihr viele Schnäppchen machen. Da Huawei mittlerweile viele verschiedene Produkte verkauft, lohnt sich ein Blick ins Angebot.

Huawei startet Singles Week vorm Black Friday 2021

Noch bevor der Black Friday am 26. November 2021 startet, gibt es bei Huawei im Rahmen der Singles Week viele spannende Angebote. Das chinesische Unternehmen verkauft nicht nur Smartphones, sondern mittlerweile auch verschiedenste Notebooks, richtig gute Smartwatches, Monitore, tolle Kopfhörer und vieles mehr. Und genau viele dieser Produkte sind aktuell im Preis gesenkt oder man bekommt Geschenke dazu. Alle Angebote findet ihr auf dieser Sonderseite von Huawei (bei Huawei anschauen).

Nachfolgend nennen wir euch einige der besten Angebote:

Huawei MateBook 14s: Wenn ihr euch das brandneue MateBook 14s mit Intel Core i7, 90-Hz-Display, 16 GB RAM und 512 GB großer SSD für 1.299 Euro kauft, bekommt ihr nicht nur eine Garantieverlängerung um 12 Monate, sondern auch noch einen 23,8-Zoll-Monitor im Wert von 139 Euro und kabellose Kopfhörer FreeBuds 4i im Wert von 49 Euro. (bei Huawei anschauen)

Huawei MateView: Den wunderschönen MateView-Monitor mit Wireless-Funktion gibt es bei Huawei aktuell für 699 Euro zu kaufen (bei Huawei anschauen), was dem Normalpreis entspricht. Doch ihr bekommt aktuell die FreeBuds Studio im Wert von fast 200 Euro geschenkt. Im Test haben die Kopfhörer wirklich überzeugt.

Huawei FreeBuds Pro: Falls ihr doch lieber kabellose Kopfhörer mit ANC-Funktion haben wollt, dann sind die FreeBuds Pro eine gute Wahl. Die gibt es bei Huawei aktuell für 129 Euro, was der Normalpreis ist. Für nur 9 Euro mehr bekommt ihr aber einen Fitness-Tracker dazu, sodass ihr beim Training nicht nur Musik hören, sondern auch die Fitness-Daten überwachen könnt (bei Huawei anschauen).

Huawei FreeBuds 4i: Braucht ihr nicht so teure Kopfhörer, dann sind die FreeBuds 4i für 49 Euro die richtige Wahl. Huawei schenkt euch aktuell eine schicke Hülle in verschiedenen Designs im Wert von 19 Euro dazu (bei Huawei anschauen).

Huawei hat natürlich noch viel mehr Angebote. Es gibt auch Fitness-Tracker, Router, günstigere Notebooks und so weiter. Schaut einfach bei Huawei rein und freut euch jetzt schon auf den Black Friday in einigen Wochen.