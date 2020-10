Diese Woche gibt es satte Rabatte nicht nur beim Amazon Prime Day. Huawei reduziert in seiner Crazy Week auch im eigenen Online-Shop viele Produkte teilweise deutlich. Neben Notebooks der Reihen MateBook D und MateBook X Pro kann man auch das Smartphone Huawei Mate 30 Pro und das Tablet MatePad Pro reduziert bekommen.

Die Huawei Crazy Week ist gestartet! Erste Angebote sind bereits online, andere werden erst am Dienstag als „Crazy Offer“ scharf geschaltet. Wer immer auf dem Stand sein will und alle Bestpreise sehen möchte, schaut regelmäßig auf der Aktionsseite bei Huawei vorbei. Hier sind unsere Highlights.

Huawei MateBook D: Schickes und performantes Office-Notebook zu Top-Preisen

Die MateBooks von Huawei sind Ultrabooks mit moderner Optik und hervorragender Verarbeitung. Egal ob mit Intel- oder AMD-CPU – die Leistung stimmt und das IPS-Display sieht hervorragend aus. Clou ist die Webcam: Diese liegt in der Zahlenreihe mit den F-Tasten unter einer Drucktaste. Ist sie „eingesenkt“, kann allein schon physisch nicht das Bilde des Nutzers mitgeschnitten wird. Ein Fingerabdrucksensor im Power-Button erleichtert das Entsperren. Wer mehr zu Stärken und Schwächen der MateBook-D-Serie wissen möchte, kann unseren Test zum Huawei MateBook D 14 lesen.

Huawei wird 14- und zwei 15-Zoll-Modelle des MateBook D reduziert, sowohl mit Intel-Core- als auch AMD-Ryzen-Prozessor. Die reduzierten Modelle in der Übersicht:

Huawei MateBook X Pro: Flaggschiff-Notebook aus dem letzten Jahr günstiger

Das MateBook X Pro ist Huaweis „Kronjuwel“ unter den Notebooks, hier in der Version von 2019. Es besitzt ein FullView-Display mit dem ungewöhnlichen, aber von professionellen Videoproduzenten oft bevorzugten Bildschirmverhältnis von 3:2 und der extrem hohen Auflösung von 3.000 × 2.000. Das Display nimmt fast die gesamte Front ein, auch hier ist die Webcam in der F-Tasten-Reihe eingelassen. Eine separate GeForce-MX250-GPU sorgt für mehr Grafikleistung als bei den meisten aktuellen Office-Notebooks. Lest hier den Test zum Huawei MateBook X Pro (2019).

Im Huawei Shop gibt es folgende Gerätevariante reduziert:

Huawei Mate 30 Pro: Kamera-Smartphone zum Bestpreis

Das Mate 30 ist das 2019er-Modell aus Huaweis Flaggschiffserie. Wie die Vorgänger bietet es Herausragende Kamera-Leistung, insbesondere dank der technischen Erweiterungen im Maschinenlern-Bereich. Dazu kommen ein üppiger 4500-mAh-Akku und ein fantastisches, nahezu die gesamte Front einnehmendes OLED-Display. Das Android-Gerät besitzt keinen Zugriff auf Google Apps und den Google Play Store. Im GIGA-Test hat das Mate 30 Pro eine Wertung von 88% erhalten.

Huawei Mate 30 Pro mit 8GB/256 GB: 499 Euro

Huawei MatePad Pro: futuristisches Tablet mit Top-Ausstattung

Mit dem MatePad Pro hat Huawei ein fast schon futuristisch anmutendes Tablet im Angebot. Das Gerät bietet ein Display, das fast die gesamte Front einnimmt, hervorragende Leistungswerte mit seinem Kirin-990-Chip und 3D-Spitzenklang dank vier von Harman Kardon speziell abgestimmten Lautsprecher. Das Display ist hochauflösend und sehr hell. Der Clou: Dank des im Angebot mitgelieferten Smart Magnetic Keyboards kann man das MatePad Pro auch in einem speziellen Desktop-Modus verwenden – wie ein Mini-Notebook. Das MatePad läuft mit Android, aber ohne Google Apps und Play Store. Der Huawei M-pencil ist hier auch dabei, ein Stift, mit dem man markieren, zeichnen, Text per Handschrift eingeben kann und vieles mehr.

20 Euro Rabatt zusätzlich dank Newsletter

Wer sich auf der Huawei-Crazy-Week-Sonderseite registriert, erhält 20 Euro Sofortrabatt und nimmt an einer zusätzlichen Verlosung teil, bei der es ein Huawei Matebook X zu gewinnen gibt.