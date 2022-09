Geräte von Huawei erfreuen sich seit einigen Jahren auch auf dem europäischen Markt großer Beliebtheit unter Freunden portabler Windows-Maschinen. Das MateBook 14 ist dabei ein besonders reichhaltig ausgestatteter Vertreter. Hier kommt ein guter Deal für alle, die mit dem Huawei-Notebook liebäugeln.

Huawei MateBook 14 im Preisverfall

Otto hat gerade zahlreiche Produkte von Huawei im Preis gesenkt. Mit dabei ist auch das gut ausgestattete MateBook 14 für 599 Euro (statt 999 Euro UVP). Amazon lässt sich das nicht bieten und ist beim Preis mitgezogen, wodurch ihr hier den besseren Preis bekommt, da Amazon keine Versandkosten berechnet (Angebot bei Amazon ansehen). Wenn ihr jedoch die Otto-Up-Lieferflatrate habt, kommt ihr dort genauso gut weg (Angebot bei Otto ansehen). Otto-Neukunden bekommen mit dem Gutscheincode „84450“ 10 Euro Rabatt und erhalten das Gerät damit sogar günstiger als bei Amazon.

Huawei MateBook 14 (2021) Statt 999 Euro UVP: 14-Zoll-Notebook mit 2K-Fullview-Display, AMD Ryzen 5-5500U-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD und Windows 11. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.09.2022 14:28 Uhr

Matebook 14 zum Schleuderpreis: Was bietet das Notebook?

Das hier angebotene MateBook 14 ist ein 2021er-Modell, das über einen Ryzen-5-5500U-Prozessor und integrierte AMD-Radeon-Grafik verfügt. In Verbindung mit 16 GB RAM und 512 GB M.2 SSD handelt es sich um ein Gerät mit gehobener Hardware-Ausstattung. Weiterhin stechen das hochauflösende 2K Display, das hochwertige Metallgehäuse, die beleuchtete Tastatur und der integrierte Fingerprint-Reader ins Auge. Mit einem Preis von 599 Euro ist das Notebook also in Relation zur gebotenen Ausstattung ein echtes Schnäppchen. In anderen Shops kostet der Laptop laut idealo-Preisvergleich aktuell mindestens 50 Euro mehr.

Huawei MateBook 14: Technische Details in der Übersicht

Display: 14 Zoll, 2.160 x 1.440, 185ppi, 60 Hz

CPU: AMD Ryzen 5 5500U

RAM: 16 GB DDR4-3200 (16 GB verlötet, nicht erweiterbar)

SSD: 512 GB M.2 PCIe

Grafik: AMD Radeon Graphics (iGPU)

Betriebssystem: Windows 11 Home

Eingabe: Tastatur mit DE-Layout (beleuchtet, Rubber-Dome), Touchpad

Anschlüsse: 1 x HDMI, 1 x USB-C 3.0 mit DisplayPort (Netzanschluss, PD), 2 x USB-A 3.0, 1 x Klinke

Wireless: Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac, 2 x 2), Bluetooth 5.0

Authentifizierung: Fingerprint-Reader (Power Button)

Webcam: 0.9 Megapixel, Pop-Out-Webcam (Tastatur)

Akku: 1 x Akku fest verbaut (Li-Polymer, 56Wh), 11 h Laufzeit

Netzteil: 1 x USB-C (65 W)

Gewicht: 1,49 kg

Herstellergarantie: 2 Jahre

Metallgehäuse

