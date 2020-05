Bildquelle: GIGA – Huawei P20 Pro

Das Huawei P20 Pro ist auch nach längerer Zeit immer noch eines der besten Kamera-Smartphones auf dem Markt. Der chinesische Konzern hat als Triple-Kamera-Pionier einen Benchmark gesetzt, der auch heute noch einen hohen Stellenwert hat. Aktuell gibt es das ehemalige Flaggschiff zum Schleuderpreis bei Lidl im Angebot.

Huawei P20 Pro im Preisverfall: Ein Top-Smartphone wird immer günstiger

Smartphones verlieren früher oder später an Wert – so auch das Huawei P20 Pro. Als das Smartphone im April 2018 in Deutschland auf den Markt kam, wurde es zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 899 Euro verkauft. Das Interesse war von Beginn an groß, denn Huawei hat direkt eine Vorbestelleraktion gestartet, die sich gewaschen hat. Umso länger das Smartphone auf dem Markt ist, umso geringer wird der Preis. Der Bestpreis bei seriösen Händlern lag bisher bei 399 Euro – wie die nachfolgende Grafik zeigt:

Die Tendenz geht nach unten und das wird auch anhalten, wie wir euch weiter unten erläutern.

Huawei P20 Pro: Deswegen ist das Smartphone so gut

Huawei hat von Jahr zu Jahr gigantische Schritte bei der Entwicklung neuer Smartphones gemacht und mit dem Huawei P20 Pro sein Meisterstück abgeliefert – wie wir euch im obigen Video erklären. Die überzeugende Verarbeitungsqualität, gute Ausstattung und lange Akkulaufzeit sind im letzten Jahr auf eine herausragende Triple-Kamera mit einer Auflösung von 40 MP getroffen. Kleine Abstriche muss man bei der Software und dem Display machen. Durch den mittlerweile so stark gesunkenen Preis kann man damit aber noch besser leben. Außerdem hat Huawei schon das Update auf Android 9 Pie veröffentlicht.

So gut ist die Triple-Kamera des Huawei P20 Pro wirklich:

Huawei P20 Pro: Sinkt der Preis weiter?

Vermutlich schon. Ein Preis von unter 400 Euro wird immer wieder erreicht. Mittlerweile ist mit dem P30 Pro der Nachfolger auf dem Markt und das Interesse ist durch den US-Bann vermutlich sowieso etwas geringer. Trotzdem kann der Kauf lohnenswert sein, wenn man mit dem Huawei P20 Pro so zufrieden ist, wie es aktuell arbeitet. Huawei wird zudem noch ein Update auf Android 10 verteilen. Was danach kommt, bleibt offen.

