Notebooks von Huawei sind auch hierzulande mittlerweile recht beliebt geworden. Das MateBook 14s ist dabei ein besonders reichhaltig ausgestatteter Vertreter. Hier kommt ein gutes Angebot für alle, die auf der Suche nach einem Gerät mit Top-Hardware zum Schnäppchenpreis sind.

Huawei MateBook 14s zum Knüllerpreis

Huawei hat gerade das Matebook 14s mit Top-Ausstattung deutlich im Preis gesenkt. So bekommt ihr das Notebook mit 14.2″-2.5K-90Hz-Touch-Display, Core i7-11370H, 16 GB RAM und 512 GB SSD zum absoluten Sparpreis von 749 Euro direkt beim Hersteller (Angebot bei Huawei ansehen). Andere Anbieter verlangen mindestens 877 Euro, wodurch ihr hier ordentlich sparen könnt. Leider ist die graue Variante bereits ausverkauft und nur noch die Variante in grünlichem Silber verfügbar, was angesichts des günstigen Preises aber für die meisten kein Problem sein dürfte.

Huawei MateBook 14s Statt 876,90 Euro: 14.2" Notebook mit 2.5K 90Hz Touch Display, Core i7-11370H, 16 GB RAM, 512 GB SSD und Fingerabdrucksensor. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.10.2022 13:37 Uhr

Matebook 14s zum Schleuderpreis: Was bietet das Notebook?

Das hier angebotene MateBook 14s ist ein 2021er-Modell, das über einen Core i7-11370H und integrierte Intel Iris-Xe-Grafik verfügt. In Verbindung mit 16 GB RAM und 512 GB M.2 SSD handelt es sich um ein Gerät mit gehobener Hardware-Ausstattung. Weiterhin stechen das hochauflösende 2,5K Touch-Display, das hochwertige Metallgehäuse, die beleuchtete Tastatur und der integrierte Fingerprint-Reader ins Auge.

Huawei MateBook 14s im Detail

Huawei MateBook 14s: Technische Details im Überblick

Display 14″, 2560x1680, 219ppi, 90Hz, Multi-Touch, glare, IPS/LTPS, 400cd/m², 100% sRGB, 1500:1

14″, 2560x1680, 219ppi, 90Hz, Multi-Touch, glare, IPS/LTPS, 400cd/m², 100% sRGB, 1500:1 CPU Intel Core i7-11370H, 4C/8T, 3.00-4.80GHz, 12MB+5MB Cache

Intel Core i7-11370H, 4C/8T, 3.00-4.80GHz, 12MB+5MB Cache RAM 16GB LPDDR4X-3733 (16GB verlötet, nicht erweiterbar)

16GB LPDDR4X-3733 (16GB verlötet, nicht erweiterbar) SSD 512GB M.2 PCIe

512GB M.2 PCIe Grafik Intel Iris Xe Graphics

Intel Iris Xe Graphics Betriebssystem Windows 10 Home (64 Bit)

Windows 10 Home (64 Bit) Eingabe Tastatur mit DE-Layout (beleuchtet, Rubber-Dome, 1.5mm Tastenhub), Touchpad

Tastatur mit DE-Layout (beleuchtet, Rubber-Dome, 1.5mm Tastenhub), Touchpad Anschlüsse 1x HDMI, 2x USB-C 3.0 mit DisplayPort (Netzanschluss, PD), 1x USB-A 3.0, 1x Klinke

1x HDMI, 2x USB-C 3.0 mit DisplayPort (Netzanschluss, PD), 1x USB-A 3.0, 1x Klinke Wireless Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 Authentifizierung TPM 2.0, Fingerprint-Reader (Power Button)

TPM 2.0, Fingerprint-Reader (Power Button) Webcam 0.9 Megapixel

0.9 Megapixel Akku 1x Akku fest verbaut (Li-Polymer, 60 Wh)

1x Akku fest verbaut (Li-Polymer, 60 Wh) Netzteil 1x USB-C (90W)

1x USB-C (90W) Gewicht 1.43kg

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.