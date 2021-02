Für alle, die sich aktuell eine neue Smartwatch kaufen, aber nicht zu viel Geld dafür ausgeben wollen, gibt es direkt bei Huawei ein günstiges Angebot. Im Rahmen des Valentinstags-Specials bekommt man nämlich die Huawei Watch GT zu einem unglaublich niedrigen Preis. Kauft man zwei, fällt der Rabatt sogar noch größer aus. Das Angebot gilt nur noch heute.

Huawei Watch GT im Preisverfall

Originalartikel:

Zugegeben, die Huawei Watch GT ist schon etwas länger auf dem Markt erhältlich. Durch die aktuelle Aktion von Huawei lohnt sich der Kauf aber besonders. Für schlappe 69 Euro verkauft der chinesische Konzern die Watch GT aktuell mit einem Durchmesser von 46 mm. Im Preisvergleich muss man über 90 Euro zahlen. Doch nicht nur der Preis wurde für kurze Zeit einfach so gesenkt. Wer sich gleich zwei Smartwatches kauft, spart zusätzlich 10 Prozent und kommt so auf 62,10 Euro pro Stück. So günstig gab es diese Smartwatch noch nie. Ihr müsst einfach nur zwei der Uhren in den Warenkorb legen und der Rabatt wird abgezogen.

Zum Angebot bei Huawei

Als die Huawei Watch GT auf den Markt kam, hat sie mal 199 Euro gekostet. Entsprechend groß sind der Funktionsumfang und die technische Ausstattung. Man bekommt beispielsweise ein hochwertiges AMOLED-Display mit Gehäuse aus Keramik und Edelstahl. Optisch auf jeden Fall ein echter Hingucker. Man kann dabei aus zwei Armbändern wählen. Die Akkulaufzeit wird mit bis zu zwei Wochen angegeben. In der Zeit kann der Puls automatisch gemessen werden. Je nachdem, wie intensiv man trainiert, kann sich die Laufzeit natürlich ändern. Was vielen Uhren in der Preisklasse fehlt, hat Huawei verbaut. Insgesamt werden mit GPS, Glonass und Galileo gleich drei Satellitenpositionierungssysteme zur Ortung unterstützt. Die Messung der Wegstrecke funktioniert also einwandfrei. Sogar ein Barometer, Kompass und Höhenmeter sind verbaut. Neben dem Tracking von unzähligen Sportarten ist auch ein Coach integriert, der euch beim Training hilft. So könnt ihr euch speziell für beispielsweise einen Halbmarathon vorbereiten Wie und ob ihr gut genug schlaft, kann die Huawei Watch GT euch auch verraten.

Die Huawei Watch GT im Video:

Für wen lohnt sich der Kauf der Huawei Watch GT?

Im Grunde für alle, die sich eine gute und günstige Smartwatch kaufen wollen. Es handelt sich um ein Premium-Modell, das alles kann, was man benötigt. Für den Preis von 69 Euro sollte man zuschlagen. Die Aktion läuft bis zum 14. Februar 2021.