Die Huawei Watch GT2 gehört zu den ausdauerndsten Smartwatches auf dem Markt. Im Rahmen des Prime Day 2021 wird die Huawei-Smartwatch zum absoluten Bestpreis verkauft.

Huawei Watch GT 2 Facts

Preislicher Verlauf der Huawei Watch GT2

Originalartikel:

Anfang Oktober 2019 ist die Huawei Watch GT2 erschienen und hat seitdem eine interessante Preisentwicklung hingelegt. Während das kleinere Modell (42 mm) seit Veröffentlichung relativ preisstabil geblieben ist, ist bei dem größeren (46 mm) ein deutlicherer Abfall zu sehen. Mittlerweile sind die Preise aber deutlich gefallen. Die von uns getestete Smartwatch von Huawei macht ihren Job sehr gut und ist jedem zu empfehlen, der seine Aktivität beim Sport tracken möchte und eine lange Akkulaufzeit schätzt. Auch die Verarbeitungsqualität und das Design entsprechen höchsten Anforderungen. Neben der normalen Version gibt es mittlerweile auch die Huawei Watch GT2 Pro mit noch hochwertigerem Gehäuse. Für alle, die etwas mehr von einer Smartwatch erwarten, ist dieses Modell die richtige Variante.

In diesem Video erfahrt ihr, was die Huawei Watch 2 so drauf hat:

Für wen lohnt sich der Kauf der Huawei Watch GT 2?

Die Huawei Watch GT2 ist eine gelungene Weiterentwicklung der Watch GT. Wer ihren Vorgänger bereits geschätzt hat, kann getrost zugreifen. Denn was er konnte, kann die GT2 ebenso – nur noch besser. Aber auch die unter euch, die bisher keine Huawei Watch hatten, werden ihre Freude an diesem Gerät haben. Die lange Akkulaufzeit ist ein Segen. Vollgepackt mit Funktionen, die jeden Sportler glücklich machen, enttäuscht die Watch GT2 keineswegs.

