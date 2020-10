Was Akku-Leistung angeht, kann der Huawei Watch GT2 keine Smartwatch das Wasser reichen. Bis zu zwei Wochen schafft die Uhr, ohne an die Ladestation zu müssen. Am Amazon Prime Day 2020 gibt es die Smartwatch besonders günstig im Angebot – aber nur noch bis 23:59 Uhr!

Preislicher Verlauf der Huawei Watch GT2

Erst Anfang Oktober 2019 erschienen, hat die Huawei Watch GT2 bisher keinen starken Preisverfall erlebt. Während das kleinere Modell (42 mm) seit Veröffentlichung preisstabil geblieben ist, ist bei dem größeren (46 mm) ein deutlicherer Abfall zu sehen. Die von uns getestete Smartwatch von Huawei macht ihren Job sehr gut und ist jedem zu empfehlen, der seine Aktivität beim Sport tracken möchte und eine lange Akkulaufzeit schätzt.

Aktuell belegt die Watch GT 2 einen der vorderen Plätze im Ranking:

Bilderstrecke starten (11 Bilder) Top 10: Die aktuell beliebtesten Smartwatches in Deutschland

Ist die Huawei Watch GT 2 die richtige Smartwatch für mich?

Die Huawei Watch GT2 ist eine gelungene Weiterentwicklung der Watch GT. Wer ihren Vorgänger bereits geschätzt hat, kann getrost zugreifen. Denn was er konnte, kann die GT2 nur noch besser. Aber auch die unter euch, die bisher keine Huawei Watch hatten, werden ihre Freude an diesem Gerät haben. Die lange Akkulaufzeit ist ein Segen. Vollgepackt mit Funktionen, die jeden Sportler glücklich machen, enttäuscht die Watch GT2 keineswegs.