„Fall – Fear Reaches New Heights“ ist ein Film voller Spannung, der Hände und Füße schwitzen lässt, während man versucht, ruhig zu bleiben. Hat es euch gefallen, bei den Ängsten der Charaktere mitzufiebern und ihr wollt wissen, welche Filme sind wie Fall? Die besten listen wir euch nachfolgen auf.

Was „Fall – Fear Reaches New Heights“ sehr gut kann, ist es, den Zuschauer dazu zu bringen, den Atem anzuhalten und die Hände zu reiben, weil sie nicht zu schwitzen aufhören. Das können auch andere Filme, die so sind wie Fall, weil sie mit den größten Ängsten der Menschen spielen. Das tun auch die folgenden sieben Filme, die wir euch empfehlen.

1. „Frozen“: Gefangen in Kälte

„Frozen – Eiskalter Abgrund“ handelt von drei Jugendlichen, die in einem Skilift stecken bleiben. Keiner weiß von ihrem Dilemma und so sind sie auf sich selbst angewiesen. Es ist hoch und es ist kalt – das ist ihre Ausgangssituation. Der folgende Trailer zeigt euch, was euch in dem Film erwartet.

2. „Buried“: Lebendig begraben

Wer sich nicht vorstellen kann, wie es ist, lebendig begraben zu sein, wird nach diesem Film ein sehr gutes Gefühl dafür bekommen. In dem spanischen Thriller „Buried – Lebend begraben“ spielt Ryan Reynolds die Rolle des Paul Conroy. Er ist ein Mann, der für ein Lösegeld entführt und lebendig begraben wird. Erfreulicherweise mit einem Handy, das ihm ermöglicht, Hilfe zu holen.

Doch wer wird ihm helfen, wenn er nicht einmal weiß, wo er begraben wurde. Den Trailer zum spannenden Lauf gegen die Zeit seht ihr hier:

3. „Open Water“: Der Albtraum auf offenem Meer

Plant ihr im kommenden Sommer eine Reise in ein Tauchergebiet? Dann sichert euch gut ab, denn dieser Film zeigt, was passieren kann, wenn Taucher mitten im tiefsten Meer einfach vergessen werden. Basierend auf wahren Ereignissen erzählt „Open Water“ die Geschichte eines Paares, das mitten im Meer gefangen ist.

Wie lange würdet ihr durchhalten, auf Hilfe hoffen und nicht dem Drang nachgeben, einfach für immer unterzutauchen? Diesem Film folgten noch weitere Teile, die leider nicht mehr so authentisch waren, wie das Original und wie „Fall – Fear Reaches New Heights“. Überzeugt euch von dem Film im folgenden Trailer:

4. „127 Hours“: Eingeklemmt in der Wildnis

Aron Ralston ist ein Bergsteiger, der 127 Stunden zwischen zwei Felsen feststeckte. Er war allein in einer heißen Wüste und seine Lage schien ausweglos. In „127 Hours“ übernimmt James Franco die Rolle des mutigen und leichtsinnigen Bergsteigers. Sucht ihr nach Filmen wie „Fall – Fear Reaches New Heights“, werdet ihr mit diesem Film überhaupt nichts falsch machen.

5. „Everest“: Der Berg als Gefängnis

Über den Berg der Berge und das Dach der Welt wurden bereits viele Filme gedreht. Kein Wunder, denn auf dem Mount Everest sollen mehrere Hundert Bergsteigerleichen zu finden sein. Offensichtlich viel Stoff für die Filmindustrie. Der Film, den wir euch hier nahelegen, wurde 2015 veröffentlicht.

Mit Jake Gyllenhaal als Scott Fischer und weiteren bedeutenden Schauspielern und Schauspielerinnen, ist „Everest“ ein exzellenter Kandidat für die besten Filme, die wie „Fall – Fear Reaches New Heights“ sind. Hier ist schwitzen bei 40°- angesagt.

6. „The Descent“: Eng, dunkel und feucht

„The Descent – Abgrund des Grauens“ überraschte seiner Zeit mit einer Story, die unerwartete Wendungen enthielt. Eine Gruppe von Frauen will eine Höhle erforschen. Sie sind erfahren, gut ausgerüstet und vorbereitet. All das reicht allerdings nicht aus, wenn sie auf eine nicht eingeplante Gefahr stoßen.

Wir haben auch für diesen Film einen Trailer herausgesucht, dennoch empfehlen wir euch, euch ohne weitere Vorbereitungen in dieses Abenteuer zu stürzen. Dann erwischt es euch genauso, wie es die Höhlenforscherinnen erwischt.

7. „Into the Wild“: Liegt die Antwort in der Einsamkeit?

Christopher McCandless (gespielt von Emile Hirsch) ist wohl behütet und reich aufgewachsen. Doch das alles bedeutet ihm nichts, denn er will sich selbst finden und sagt sich los von seinem Hab und Gut.

Auf seiner Reise begegnet er verschiedenen Menschen, knüpft Beziehungen und zieht dennoch immer weiter. Er glaubt, die Antwort liegt in der Einsamkeit. Ob er am Ende seiner Reise immer noch dieser Überzeugung ist, erfahrt ihr im Film, der auf wahren Begebenheiten basiert.

Die meisten dieser Filme basieren auf wahrer Begebenheit. Doch es sind nicht alle – zum Glück! Es gibt aber Filme, bei denen ihr euch niemals vorstellen könntet, dass sie auf wahren Tatsachen beruhen. Das folgende Video unserer Kollegen von kino.de zeigt sie euch.

Unglaublich! 8 Filme, die auf wahren Begebenheiten beruhen Abonniere uns

auf YouTube

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.