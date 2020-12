Ikea zeigt sich spendabel: Der schwedische Möbelriese senkt den Preis für ein beliebtes Produkt, das mit seinem schicken Design in jedem Haushalt Platz hat. GIGA verrät, wie viel man spart und wie man sich den reduzierten Preis sichern kann.

WLAN-Lautsprecher sind ungemein praktisch: Ohne lästiges Verbindungskabel können die Lautsprecher nur mittels App gesteuert werden und beschallen über Streaming-Dienste wie Spotify, Apple Music und Co. den Raum mit Musik, Podcasts oder auch Hörbüchern. Mit Symfonisk hat auch Ikea so einen WLAN-Lautsprecher im Angebot, der nicht nur mit Sonos-Technik ausgestattet ist, sondern auch ein dezent-schickes Design bietet. Der Ikea Symfonisk kostet regulär 96,50 Euro, ist jetzt aber günstiger zu haben.

Ikea Symfonisk im Preis gesenkt – nur für Family-Card-Besitzer

Zwischen dem 4. und 24. Dezember bietet Ikea den Symfonisk für 86,76 Euro an. Käufer sparen also rund 10 Prozent. Um den reduzierten Preis zu kommen, muss man Mitglied bei Ikea Family sein. Die Mitgliedschaft ist jedoch kostenlos, Interessierte können sich auf der Ikea-Seite registrieren. Viele regelmäßige Ikea-Nutzer dürften ohnehin die Family-Card besitzen. Wer sich das Schnäppchen sichern will, sollte aber zügig sein. Zwar läuft das Angebot noch bis Heiligabend, doch Ikea schränkt ein: „solange der Vorrat reicht“, heißt es auf der Webseite. Angeboten wird der Regal-Lautsprecher in den Farben Weiß oder Schwarz mit farblich abgestimmtem Stoffüberzug.

Ikea Symfonisk ansehen

Klang überzeugt durch Zusammenarbeit mit Sonos

Im GIGA-Test zum Ikea Symfonisk hat der WLAN-Lautsprecher mit 75 Prozent gut abgeschnitten. Vor allem der Klang überzeugte mit seinem vernünftigen Bass. Hier profitiert Ikea von der Kooperation mit den Sound-Experten von Sonos. Leichte Abzüge gab es unter anderem für das Fehlen von Sprachassistenten wie Amazons Alexa oder Google Assistant. Wer damit aber leben kann, dürfte im Ikea Symfonisk aber einen guten WLAN-Lautsprecher zum reduzierten Preis finden.