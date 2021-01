Bei IKEA purzeln die Preise: Das schwedische Möbelhaus hat viele Produkte für kurze Zeit im Preis gesenkt. Darunter sind auch manche Technikartikel wie der Bluetooth-Lautsprecher Eneby zu finden. Einige Elektroprodukte für die Küche sind jetzt ebenfalls günstiger zu bekommen.

IKEA: Eneby-Lautsprecher jetzt 20 Euro günstiger

IKEA hat für den gesamten Januar einen Schlussverkauf in die Wege geleitet, bei dem es nicht nur Sessel, Teppiche und Stühle teils deutlich günstiger gibt. Auch manche Elektroartikel sind um einige Euros reduziert worden. Das betrifft unter anderem den Bluetooth-Lautsprecher Eneby, der bei IKEA eigentlich für 49,99 Euro über die Ladentheke geht.

Zum Knut-Schlussverkauf bei IKEA

Bis zum 31. Januar kann der Eneby-Lautsprecher in schwarzer und grauer Ausführung für 29,99 Euro erstanden werden. Das Produkt besitzt ein eher unauffälliges Design und kommt auf Abmessungen von 20 cm x 20 cm. Der integrierte Verstärker bietet eine Leistung von 20 Watt. Als Bluetooth-Version gibt IKEA 4.2 an. Mit einem separat erhältlichen Akku kann eine Laufzeit zwischen acht und zehn Stunden erwartet werden. Als weiteres Zubehör gibt es unter anderem einen Lautsprecherhalter sowie ein Lautsprechergestell.

Neben der frei stehenden Variante bietet IKEA den Lautsprecher auch in einer integrierten Version an. Diese lässt sich in verschiedene Möbelstücke des Herstellers integrieren und fällt so kaum noch auf. Die Leistung des Verstärkers wird allerdings nur mit 3 Watt angegeben. Der Lautsprecher ist für 14,99 Euro zu bekommen.

Geld mit IKEA-Möbeln verdienen? So funktioniert es:

IKEA: Lagan-Kühlschrank mit 30 Euro Rabatt

Ebenfalls bis Ende Januar bietet IKEA seinen kleinen Lagan-Kühlschrank nicht mehr für 179 Euro, sondern für 149 Euro an. Der frei stehende Kühlschrank mit Gefrierfach besitzt die Energieklasse A++ und kommt auf eine Höhe von 84,5 cm bei einer Breite von 55,3 cm. Er besitzt ein Fassungsvermögen von 97 Liter, während der Inhalt des Gefrierfachs mit 16 Liter angegeben wird. Die Tür kann sich wahlweise nach links oder rechts öffnen.