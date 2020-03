IKEA Trådfri im Angebot: Smarte Glühlampen und Schalter reduziert

Schnäppchen-Zeit für Fans von smarter Beleuchtung: IKEA hat einige seiner ohnehin schon günstigen Trådfri-Produkte reduziert. Wir verraten, wo man gerade sparen kann.

Bildquelle: IKEA

Seit einigen Jahren macht IKEA mit seinen smarten LEDs aus der Trådfri-Serie dem Platzhirschen Philips Hue Konkurrenz. Während Hue mit breiter Produktpalette und dem besten Licht in seinen Leuchtmitteln aufwarten kann, punktet IKEA vor allem über den Preis.

Die Leuchtmittel und Schalter der IKEA-Trådfri-Linie sind deutlich günstiger als die der Konkurrenz – nirgendwo sonst wird Smart-Home-Interessierten der Einstieg so einfach gemacht. Oder auch die Erweiterung, denn Trådfri-Leuchtmittel lassen sich problemlos in ein Hue-System einbinden. Wer kein Hue hat, besorgt sich das separat oder im Set erhältliche Gateway, mit dem man die gesamte Lichtsteuerung entweder per App oder per Sprachsteuerung (Siri/Homekit, Alexa, Google) vornehmen kann.

IKEA Trådfri günstiger: Diese Leuchtmittel und Sets sind im Angebot

Aktuell hat IKEA mehrere Trådfri-Lösungen noch stärker verbilligt, auch online. Hier die Preise im Überblick:

TRÅDFRI Set mit Fernbedienung, Weißspektrum, 1000 lm, 2700K, E27 für 19,99 Euro statt 24,99 Euro : Das Leuchtmittel ist dimmbar und kann in der Lichtwärme geregelt werden. Dem Set ist auch eine Fernbedienung beigelegt, mit der man die Helligkeit steuern kann. Die Fernbedienung ist magnetisch und kann entweder in einer Wandhalterung benutzt oder herausgenommen werden.

TRÅDFRI LED-Leuchtmittel E27, 1000 lm opalweiß für 12,99 Euro statt 14,99 Euro : Sehr helles Leuchtmittel, das einer klassischen 72-W-Birne entspricht. Kann gedimmt und in der Lichtfarbe zwischen 2200 Kelvin (warmes Tageslicht) und 4000 Kelvin (Kaltweiß) angepasst werden.

TRÅDFRI LED-Leuchtmittel E27, 806 lm, klar, für 12,99 Euro statt 14,99 Euro : Entspricht etwa einer 60-W-Lampe. Kann gedimmt und in der Lichtfarbe zwischen 2200 Kelvin (warmes Tageslicht) und 4000 Kelvin (Kaltweiß) angepasst werden.

Weitere günstige Trådfri-Produkte

Auch wenn sie derzeit nicht verbilligt sind, sind diese Angebote preislich sehr attraktiv:

Bestellung und Versandkosten

Kleinere Bestellungen werden bei IKEA nicht per teurer Spedition sondern mit DHL verschickt, als Versandkosten muss man 3,90 Euro einberechnen. Es lohnt sich also, mehrere Artikel zu bündeln.