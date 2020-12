Ikea bringt im kommenden Jahr ein neues Produkt auf den Markt, das in der aktuellen Situation durchaus in jedem Haushalt Verwendung finden dürfte. Auf den ersten Blick könnte man aber denken, dass es sich um ein anderes Gerät handelt.

Ikea bringt Luftreiniger auf den Markt

Luftreiniger liegen in Zeiten von Corona voll im Trend – obwohl sie das Corona-Virus nicht rausfiltern. Trotzdem sind solche Geräte ganz nützlich, um eine gute Luftqualität zu erzeugen. Ikea hat nun einen eigenen Luftreiniger entwickelt, der aber eher wie ein Lautsprecher aussieht. Der Ikea Luftreiniger „Förnuftig“ wird ab Februar 2021 für 49,99 Euro verkauft. Man kann einen Gasfilter für 4,99 Euro oder einen Partikelfilter für 9,99 Euro einlegen und so die Luft reinigen. In China startet der Verkauf zuerst. Im nächsten Jahr soll der Luftreiniger dann auch bei uns verkauft werden.

Der Luftreiniger von Ikea sieht überhaupt nicht so aus wie ein Gerät der Konkurrenz, die meist mit ihrem klinischen Gehäuse aus Kunststoff direkt ins Auge fallen. Der Förnuftig hat hingegen eine Front aus Stoff und sieht auf den ersten Blick wie ein Lautsprecher aus. Man hat an der Oberseite sogar einen Regler, über den man die Intensität des Lüfters einstellen kann. Mit dem Tragegriff kann man den Luftreiniger einfach transportieren und an der richtigen Stelle im Raum platzieren. Per Stromkabel wird das Gerät mit Energie versorgt. Der Filter lässt sich einfach entnehmen, indem man die Front abnimmt. In Kürze dürfte man den Luftreiniger bei Ikea im Onlinehop bestellen können.

Infos zu den AHA-Regeln des Bundes findet ihr im Video. Und Lüften nicht vergessen:

Luftreiniger liegen im Trend

Immer mehr Menschen kaufen sich einen Luftreiniger, um die Luft in der Wohnung oder im Haus zu säubern. Besonders in Räumen, in denen man sich oft aufhält, ist es wichtig, dass die Luft sauber ist. Auch Allergiker verwenden Luftreiniger, um sich gegen zu viel Pollen zu schützen. Es ist also kein Wunder, dass Ikea auf den Zug aufspringt. Optisch ist der Förnuftig auf jeden Fall ein Hingucker. GIGA wird euch informieren, wenn ihr ihn kaufen könnt.