In der Spülmaschine verboten: Diese Gegenstände dürfen nicht rein

Ein Leben ohne Spülmaschine ist für euch undenkbar? Kein Wunder, wird das Geschirr doch auf Knopfdruck wieder blitzsauber. Doch einige Dinge gehören einfach nicht hinein, weil sie selbst Schaden nehmen und sogar welchen anrichten können.

Ab in die Spülmaschine: Warum gilt das nicht für alles?

Tassen, Teller, Töpfe, Pfannen – ihr verfrachtet alles in die Spülmaschine? Es könnten sich aber auch Gegenstände darunter befinden, die ihr besser mit der Hand spülen solltet. Denn zum Schwamm zu greifen ist immer noch besser als allzu tief in den Geldbeutel.

Es kann passieren, dass die Gegenstände die Reinigung nicht vertragen und dadurch kaputtgehen. Auch anderes Geschirr kann Schaden nehmen. Daher ist es wichtig zu wissen, welche Gegenstände ihr auf keinen Fall in die Spülmaschine geben solltet.

Dieses Geschirr ist für die Spülmaschine tabu

Keine Angst, ihr müsst den Abwasch ab heute nicht komplett selbst erledigen. Die Liste an Dingen, die nicht in die Spülmaschine dürfen, ist eigentlich überschaubar. Am besten ihr durchforstet eure Schränke nach folgenden Gegenständen und reinigt sie zukünftig von Hand im Spülbecken.

Geschirr und Besteck aus Holz

Holz ist ein natürliches Material. Kommt es in Kontakt mit heißem Wasser und Chemikalien, kann es rissig werden und seine Form verlieren.

Geschirr aus Metall

Betroffen sind Töpfe oder Pfannen aus Zinn, Messing, Kupfer und Bronze. Auf keinen Fall darf Geschirr aus Aluminium in die Spülmaschine. Das Spülmittel beschädigt die Schutzschicht. Daraufhin treten Aluminium-Salze aus und diese färben das übrige Geschirr schwarz.

Messer

Es geht um Messer, die scharf sind und es auch bleiben sollen. Die im Spülmittel enthaltenen Chemikalien rauen die Oberfläche auf und machen die Messer stumpf.

Gegenstände aus Kunststoff

Kunststoff ist zwar recht robust und langlebig, kann sich aber durch die hohen Temperaturen in der Spülmaschine verfärben und verformen.

Spülmaschine oder nicht: Was ist mit Omas Silberbesteck?

An Feiertagen kommt es oft zum Einsatz. Um den Abwasch nach dem Essen drückt sich jeder gern. Omas Silberbesteck darf in die Spülmaschine, wenn es sich um 90er-Silber und 150er-Silber, also massives Silber handelt.

Nicht in die Maschine gehören Echtsilber (800er) und Sterling-Silber (925er). Beim Abräumen der Festtafel solltet ihr auch Kristallgläser nicht in den Spüler geben. Diese werden durch die hohen Temperaturen häufig beschädigt.

Wir verraten euch außerdem, ob ihr die Spülmaschine vor Programmende öffnen solltet und wie ihr eure Spülmaschine geld- und stromsparend betreibt.

