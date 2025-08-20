Inoffizieller Sommerhit 2025? Diese Botschaft liefert Sabrina Carpenter in „Manchild“

Wenn Sabrina Carpenter mit „Manchild“ eure Herzen erobert hat, dann findet ihr hier Infos über die Message des Songs.

„Manchild“ – worüber singt Sabrina in ihrem Hit?

Sabrina Carpenter landete 2024 schon mit „Espresso“ den Sommerhit (auf YouTube anhören). Kann einer ihrer neuesten Songs an den Erfolg anknüpfen? Wenn ihr bereits die Lyrics mitsingt und die Melodie nicht mehr aus dem Kopf bekommt, interessiert euch vielleicht, worum es in „Manchild“ geht. Vielleicht kennt ja die eine oder andere Person unter euch das Gefühl.

Sabrina singt über ihren Hang zu etwas unselbstständigen Männern und wie diese ihr Leben kompliziert machen. Ob die Wahl des Outfits oder die Art, ihre Leben zu führen – Sabrina scheint immer wieder an Männer zu geraten, welche viel Hilfe brauchen. Jedoch will wahrscheinlich kaum eine Frau sich so fühlen, als wäre sie die Mutter ihres Partners. Auch Sabrina mag das Gefühl nicht, ein „Mama-Ersatz“ zu sein.

Das Musikvideo zu „Manchild“ könnt ihr euch direkt hier ansehen:

Das bedeutet „Manchild“ – kurz erklärt

Der Titel von Sabrinas Song fasst die Lyrics gut zusammen. „Manchild“ ist eine Bezeichnung für Männer, die keine Verantwortung für sich selbst und ihr Leben übernehmen. Das beinhaltet auch Haushalt, Arbeit und das eigene Dasein. Für eine Partnerin bedeutet das also einen Mehraufwand, so als würde sie sich um ein Kind kümmern müssen.

Außerdem treibt Sabrina in ihrem Lied die Frage um, warum immer wieder die gleiche Sorte von unselbstständigen Männern ihren Weg kreuzt. „Manchild, why are you always come a-running to me?“ Immer wieder entscheiden sich solche Männer für sie als Partnerin.

Der Song hat auf Spotify bisher über 280 Millionen und auf YouTube über 66 Millionen Streams. Damit liegt er deutlich hinter Espresso, der mit über 2 Milliarden Aufrufen auf Spotify dort auch ihr erfolgreichster Song ist – aber eben auch schon 2024 veröffentlicht wurde.