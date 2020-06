Mit Hilfe externer Keyboards lässt sich Apples iPad Pro im Alltag deutlich bequemer nutzen. Diejenigen, die das Tablet noch ohne einen derartigen „Produktivitäts-Booster“ verwenden, können sich jetzt über ein Angebot einer Logitech-Tastatur freuen, das Apples Flunder gleichzeitig rundum besser schützt.

11 iPad Pro 2018 Facts

Logitech Slim Folio Pro: Amazon-Angebot spart euch derzeit mehr als 50 Euro

Der Einsatz einer externen Tastatur verwandelt das Tablet für viele Anwender in eine echte Mac-Alternative. Neben Apple bieten auch die Zubehörexperten von Logitech eine Reihe von Keyboards für das iPad an. Im aktuellen Fall wird bei Amazon das Logitech Slim Folio Pro fürs iPad Pro mit 11-Zoll-Display aus dem Jahr 2018 (1. Generation) zu einem deutlich reduzierten Preis angeboten.

Beträgt die unverbindliche Preisempfehlung rund 120 Euro, ist das Logitech-Keyboard momentan für nur noch knapp 68 Euro bei Amazon erhältlich. Die Amazon-Käufer vergeben 4,5 von möglichen Sternen. Aber auch das Slim Folio Pro für die dritte Generation des iPad Pro mit 12,9 -Zoll-Display ist bei Gravis aktuell für knapp 109 Euro zu haben.

Das Slim Folio Pro zeichnet sich über einige Features aus, die in vielen Fällen nur bei deutlich teureren Keyboards zu finden sind. So verfügt es – wie bei Apples neuem Magic Keyboard – beispielsweise auch über beleuchtete Tasten. Damit findet Ihr auch im Dunklen immer die richtige Taste.

Die Modelle von Logitech bieten sogar einige Features, die man bei Apples eigenen Modellen schnell vermissen könnte. So lassen sich über dedizierte Tasten diverse Sonderfunktionen, wie zum Beispiel die Medienwiedergabe oder Helligkeit, direkt steuern. Der Umweg über das Kontrollzentrum kann also entfallen; die Finger bleiben auf dem Keyboard. Die Verbindung mit dem iPad Pro gelingt über Bluetooth, die Stromversorgung gelingt also über einen in die Tastatur integrierten Akku. Die Laufzeit gibt Logitech – bei einer Nutzung von 2 Stunden pro Tag – mit 3 Monaten an.

Diese Funktionen von iPadOS solltet ihr unbedingt kennen:



Slim Folio Pro: Rundumschutz fürs teure Tablet

Bietet die Tastatur einen Funktionsvorteil, sorgt die Hülle des Weiteren für einen Rundumschutz eures Tablets. Das iPad Pro wird an der Front, Rückseite und an den vier Ecken durch das geschlossene Slim Folio Pro geschützt. In der Lasche, die die Hülle verschließt, ist darüber hinaus ein Halter für den Apple Pencil vorhanden. Wer sich also nicht auf die magnetische Halterung verlassen will, hat hier eine bessere Alternative, um den Stift nicht zu verlieren.