Mit kantigem Design, OLED-Displays und 5G in die Handy-Zukunft: iPhone 12 (mini) und Phone 12 Pro (Max) – die 2020er-iPhones können vorbestellt werden. Alle Infos zu Preis, Verkaufsdatum und Angeboten mit und ohne Vertrag.

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro & 12 Pro Max vorbestellen: Termine und Händler 2020

Es ist soweit: iPhone 12 (mini) und iPhone 12 Pro (Max) lassen sich vorbestellen. Die vier 2020er-Smartphones von Apple gibt es für Vorbesteller wie jedes Jahr kurz nach der offiziellen Apple-Keynote (fand am 13. Oktober statt) mit und ohne Vertrag zu kaufen.

iPhone 12: Angebote mit und ohne Vertrag bei DEINHANDY ansehen

Die Auslieferung neuer iPhones fand in den vergangenen Jahren oft schon im September statt, bei dieser Modellgeneration verzögert sich das aber in Folge der Corona-Krise je nach Modell auf Oktober oder November. Die im Folgenden genannten Termine für Vorbestellung und Lieferstart stammen von Apple und beziehen sich auf Bestellungen direkt beim Hersteller – die Termine bei anderen Händlern wie Amazon oder MediaMarkt sowie bei Vertragsanbietern können davon abweichen. Wir ergänzen diese Übersicht im Laufe der Zeit mit konkrete Angeboten, sobald die iPhone-Modelle gelistet werden.

iPhone 12 Erscheinungsdatum

Ab 16.10.2020 vorbestellen, ab 23.10.2020 erhältlich. Preise ab 876,30 Euro (64 GB).

iPhone 12 mini Erscheinungsdatum

Ab 06.11.2020 vorbestellen, ab 13.11.2020 erhältlich. Preise ab 778,85 Euro (64 GB).

iPhone 12 Pro Erscheinungsdatum

Ab 16.10.2020 vorbestellen, Ab 23.10.2020 erhältlich. Preise ab 1.120 Euro (64 GB).

iPhone 12 Pro Max Erscheinungsdatum

Ab 06.11.2020 vorbestellen, ab 13.11.2020 erhältlich. Preise ab 1.217,50 Euro (64 GB).

iPhone 12 (mini, Pro, Max) mit Vertrag günstiger

Wer ein neues iPhone 12 vorbestellen will, hat bei der Telekom bisher immer die Chance auf den „Reservierungsservice“ gehabt – damit profitiert ihr als Telekom-Kunde von einer bevorzugten Belieferung, sofern ihr das neue iPhone 12 zusammen mit einem Magenta-Mobil-Vertrag abschließt oder euren Vertrag verlängert. So lässt sich der Preis des neuen iPhones über die Laufzeit aufteilen und ihr müsst nicht direkt die komplette Summe für das Gerät bezahlen. Ähnliche Varianten für einen iPhone-Kauf mit Vertrag bieten auch Provider wie o2 oder Vodafone an. Im Folgenden eine erste Übersicht:

Die 2020er-iPhones sind allesamt mit 5G ausgestattet. Damit man die neue und schnelle Mobilfunkttechnologie nutzen kann, sollte man aber zunächst prüfen, ob das Netz in der eigenen Region überhaupt schon ausgebaut ist (z.B. auf der Netzausbau-Karte der Telekom). Zudem sollte man sicherstellen, dass 5G Bestandteil des Vertrags ist (ggf. als Option). Ansonsten sollte aber auch 4G (LTE) erstmal locker ausreichen.

Noch ein weiterer Tipp: Die oben genannten iPhone-Modelle werden zwar mit Ladekabel (USB-C auf Lightning), aber ohne Netzteil ausgeliefert. Apple will damit einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Wer zuhause aber an „Netzteil-Knappheit“ leidet, sollte zusammen mit einem neuen iPhone vielleicht doch auch ein passendes Netzteil bestellen:

Anker Nano iPhone-Ladegerät, 20W PowerPort III USB-C

Mehr zum neuen iPhone 12 auf GIGA

Alle Details zu den Features und Ausstattungen der neuen iPhone-12-Varianten findet ihr in unseren News zu iPhone 12 (mini) und iPhone 12 (Pro).

