Wer auf der Suche nach einem günstigen Rundum-sorglos-Angebot mit dem iPhone 12 ist, sollte das aktuelle Preisboerse24-Angebot kennen. Beim Online-Mobilfunkhändler ist das Apple-Handy inklusive Vodafone-Tarif mit 15 GB Datenvolumen für kurze Zeit zum reduzierten Preis zu haben. Wir haben sämtliche Kosten ausgerechnet und verraten, warum sich der Deal lohnt.

Reduziert: Apple iPhone 12 mit 15 GB Vodafone-Tarif

Bei Preisboerse24 bekommt ihr gerade das Apple iPhone 12 (64 GB) mit „Vodafone Smart L“-Tarif für 34,99 Euro statt normalerweise 41,99 Euro im Monat. Hinzu kommen noch einmalig Kosten in Höhe von 49,95 Euro (statt 99,95 Euro) und auch beim Anschlusspreis könnt ihr sparen: Die 39,99 Euro gibt's bei Aktivierung in der Vodafone-App nämlich wieder zurück. Ihr könnt mit dem Tarif so viel telefonieren und SMS verschicken wie ihr wollt habt 15 GB Datenvolumen mit bis zu 500 MBit/s zum mobilen surfen zur Verfügung. Als Zugabe könnt ihr aktuell noch kabellose Kopfhörer gratis abstauben.

Das iPhone verfügt über 4 GB RAM, 64 GB Speicher sowie ein Super-Retina-XDR-Display, das gestochen scharfe Bilder darstellt. Apple gehört definitiv zu einem der beliebtesten Hersteller für Smartphones und mit dem iPhone 12 haben sie wieder ein Top-Gerät mit guter Hardware abgeliefert. Lest hier unseren Test zum iPhone 12. Auch Stiftung-Warentest kommt zu einem positiven Urteil und gibt dem iPhone 12 die Note Gut (2,0).

Die Details des Tarifs im Überblick:

Netz: Vodafone

Tarif: Smart L

15 GB Datenvolumen (max. 500 MBit/s)

Datenvolumen (max. 500 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

Im folgenden Video seht ihr unseren Test zum iPhone 12:

Folgende Kosten erwarten euch:

Grundgebühr: 24 × 34,99 Euro im Monat

Zuzahlung fürs iPhone 12 (64 GB): 49,95 Euro

Anschlussgebühr: 39,99 Euro (könnt ihr euch in der Vodafone-App erstatten lassen)

Versandkosten: gratis

= zusammengerechnet 889,71 Euro nach 24 Monaten

iPhone 12 mit 15-GB-Tarif: Darum lohnt sich das Angebot

Das Apple iPhone 12 mit 64 GB Speicher kostet laut idealo-Preisvergleich, je nach Farbe, derzeit mindestens 700 Euro. Zieht man diesen Wert von den Gesamtkosten des Vertrags über 24 Monate Mindestlaufzeit ab, bleiben 189,71 Euro für den Tarif übrig. Das entspricht ca. 7,90 Euro im Monat – ein sehr günstiger Preis für eine Allnet- und SMS-Flat mit 15 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz.

Vergesst jedoch nicht, rechtzeitig zu kündigen. Falls ihr das nicht tut, verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr und die Grundgebühr steigt auf 41,99 Euro ab dem 25. Monat.