So ein Angebot gab es schon sehr lange nicht mehr: Am Cyber Monday bekommt ihr bei Otelo das iPhone 13 Mini mit 15-GB-Vertrag im Vodafone-Netz günstiger als im Einzelkauf. Wir haben nachgerechnet und verraten, warum sich der Deal lohnt.

Cyber-Monday-Schnäppchen: iPhone 13 Mini mit 15-GB-Tarif im Vodafone-Netz

Android-Smartphones sind mit Vertrag manchmal günstiger zu bekommen als im Einzelkauf. Das sind immer richtig gute Deals, denn egal, ob man den Tarif benötigt oder in der Schublade verschwinden lässt – am Ende hat man das Handy günstiger bekommen und bequem in Raten abbezahlt. Leider gibt es solche Angebote nie mit Apple-Geräten – oder doch? In der Black-Friday-Woche hat auch die Vodafone-Marke Otelo ihre Spendierhosen an, denn aktuell könnt ihr euch das iPhone 13 Mini mit Allnet- und SMS-Flat sowie 15 GB LTE-Datenvolumen für rund 30 Euro im Monat sichern. Wie die Rechnung unten zeigt, bekommt ihr das kompakte Apple-Smartphone dadurch nicht nur effektiv kostenlos, sondern macht sogar noch einen kleinen Gewinn. Ach ja, 50 Euro Guthaben in der Otelo-App gibt's außerdem obendrauf, es ist schließlich Cyber Monday. Aber Achtung: Die Aktion läuft nur noch bis 1.12.2021.

Tarif-Details im Überblick

Tarif: Otelo Allnet-Flat Classic

Netz: Vodafone

15 GB LTE (bis 21,6 MBit/s)

LTE (bis 21,6 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

24 Monate Mindestlaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

50 Euro Startguthaben in der Otelo-App

Folgende Kosten erwarten euch

Grundgebühr: 24 × 29,99 Euro im Monat

Einmalige Zuzahlung für das iPhone 13 Mini (128 GB): 1 Euro

Anschlusspreis: 9,99 Euro

Versandkosten: gratis

= 730,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

iPhone 13 Mini im Vodafone Tarif-Bundle: Darum ist das Angebot so gut

Das iPhone 13 Mini (128 GB) kostet laut Idealo.de aktuell mindestens 770 Euro und ist damit teurer als bei Otelo mit Vodafone-Vertrag. Eigentlich ist das Angebot damit schon ein No-Brainer, aber es gibt dann auch noch die 50 Euro Startguthaben obendrauf. Klar, die Downloadgeschwindigkeit mit maximal 21,6 MBit könnte ein bisschen höher ausfallen und jüngst hat o2 Vodafone im Netztest auf den 3. Platz verwiesen. Aber wie gesagt, ihr müsst die SIM-Karte ja nicht nutzen, wenn ihr nicht wollt. Den Allermeisten sollte der Tarif aber ausreichen.

Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann monatlich gekündigt werden.