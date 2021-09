Interessiert an einem Apple iPhone 13? Aktuell bekommt ihr das neueste Smartphone von Apple inklusive 40 GB Datenvolumen plus Allnet- und SMS-Flat im Vodafone-Netz. GIGA rechnet nach und verrät, warum dieser Deal sich so sehr lohnt.

Apple iPhone 13 mit 40-GB-Tarif im Vodafone-Netz zum Sparpreis

Bei Preisboerse24 erhaltet ihr brandaktuell das iPhone 13 mit Smart XL-Tarif inklusive 5G-fähigen 40 GB Datenvolumen sowie Allnet- und SMS-Flat im Vodafone-Netz für 44,99 Euro im Monat plus 219,94 Euro einmalige Kosten (Zuzahlung + Anschlussgebühr). Zusätzlich gibt es einen 100 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme, allerdings nur noch bis Ende September.

Mit dem iPhone 13 setzt Apple mal wieder Maßstäbe – nicht nur, was die Performance angeht. Das „Ceramic Shield“-Bildschirmglas ist extrem robust und auch der Rahmen aus Aluminium wirkt wie gewohnt sehr wertig. Insbesondere die überarbeitete Kamera kann sich sehen lassen: Die Objektive der 12-MP-Dual-Kamera sind um 45 Grad gedreht, sodass die bisher größten Sensoren hineinpassen. Somit kann die Weitwinkelkamera 47 Prozent mehr Licht einfangen.

Die Tarif-Details auf einen Blick:

Anbieter: Preisboerse24

Netz: Vodafone

Tarif: Smart XL

40 GB 5G /LTE-Datenvolumen (max. 500 MBit/s)

/LTE-Datenvolumen (max. 500 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

Falls ihr mehr zu den Unterschieden zwischen iPhone 12 und 13 wissen möchtet und ob es sich lohnt umzusteigen, dann seht euch dieses kurzes Video an:

Folgende Kosten erwarten euch:

Grundgebühr: 24 × 44,99 Euro im Monat

im Monat Einmalige Zuzahlung für das Smartphone: 179,95 Euro

Anschlussgebühr: 39,99 Euro

Versandkosten: gratis

= 1.299,70 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

iPhone 13 mit Vodafone-Vertrag: Darum ist das Angebot so gut

Die Kosten für das iPhone 13 mit 128 GB Speicher belaufen sich aktuell auf 899 Euro ohne Vertrag. Zieht man diese Summe von den Gesamtkosten des Preisboerse24-Angebots ab, bleiben 400,70 Euro für den Tarif übrig. Das entspricht 16,70 Euro im Monat für einen 5G-Tarif mit satten 40 GB Datenvolumen, Allnet- und SMS-Flat im Vodafone-Netz. Zum Vergleich: Bei Vodafone direkt müsst ihr für ähnliche Konditionen das Doppelte bezahlen. Hinzu kommt, dass ihr euch noch bis Ende September die 100 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme sichern könnt.

Vergesst aber auf keinen Fall rechtzeitig zu kündigen, also mindestens 3 Monate vor Vertragsende. Falls ihr das versäumt, verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr und die Grundgebühr steigt auf 51,99 Euro ab dem 25. Monat. Beachtet außerdem, dass die Lieferzeit 5-6 Wochen dauern kann.

Angebot verpasst? Hier haben wir noch mehr Tarif-Schnäppchen mit dem iPhone 13 für euch zusammengefasst:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).