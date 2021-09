Wenn ihr euch das brandneue iPhone 13 zum Start mit Vertrag sichern wollt, solltet ihr diese Aktionen kennen: Noch bis Ende September schenken euch Vodafone und o2 100 Euro Prämie bei Rufnummernmitnahme. Wir verraten, wo ihr das Apple-Smartphone mit Vertrag derzeit am günstigsten bekommt.

iPhone 13 mit Vertrag bei Vodafone, o2 & Telekom: So spart ihr am meisten

Die neuen iPhones kommen am 24. September in den Handel und können ab sofort vorbestellt werden. Preislich geht's ab 799 Euro los, soviel kostet das günstigste iPhone 13 Mini mit 128 GB. Wer das Top-Modell iPhone 13 Pro Max mit 1 TB sein Eigen nennen will, muss stolze 1.829 Euro locker machen. Falls euch das zu teuer ist und ihr ohnehin einen Handytarif zum Gerät benötigt, solltet ihr zum iPhone 13 mit Vertrag greifen, zumal ihr bei Vodafone und o2 aktuell auch noch 100 Euro Gutschrift bei Rufnummernmitnahme abstauben könnt.

Den 100-Euro-Bonus gibt es dabei nicht nur bei den Netzbetreibern direkt, welche die neuen iPhones ab 24. September ausliefern, sondern auch bei kleineren Mobilfunkhändlern. Bei DeinHandy, Sparhandy, Logitel, Preisboerse24 und Co. müsst ihr zwar mit längeren Lieferzeiten von aktuell ca. 5 bis 6 Wochen rechnen, dafür sind die Preise dort jedoch günstiger. Wir haben die beliebtesten iPhone-13-Angebote mit Vertrag bei o2, Vodafone und Telekom exemplarisch herausgesucht und verraten, wo ihr aktuell am meisten spart.

iPhone 13 (Pro & Mini) mit Vodafone-Vertrag

iPhone 13 (Pro & Mini) mit o2-Vertrag

Die Highlight-Features der neuen iPhone-Generation im Video:

iPhone 13 (Pro & Mini) mit Telekom-Vertrag

Die Telekom hat derzeit keine Aktion mit 100 Euro Bonus auf Lager. Wenn ihr das Telekom-Netz bevorzugt, bekommt ihr das neue Apple-Handy mit Vertrag bei Drittanbietern aber immer noch günstiger: