Apple hat mit dem iPhone 13 und iPhone 13 Pro die nächste iPhone-Generation vorgestellt. Ab dem heutigen Freitag können die neuen iPhones vorbestellt werden. Wo und wie das funktioniert, verraten wir euch hier.

Das iPhone 13 ist offiziell: Apple hat die neueste iPhone-Generation vorgestellt, die wieder aus insgesamt vier Geräten besteht: Dem iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max. Alle vier Smartphones erscheinen am 24. September, Vorbestellungen sind aber bereits ab dem 17. September möglich. Ab diesem Zeitpunkt gibt es die neuen iPhones im Einzelhandel – bei Apple, MediaMarkt, Saturn und Co. – und natürlich im Bundle mit einem Vertrag, unter anderem bei den großen Netzbetreibern Telekom, Vodafone und o2.

iPhone 13 vorbestellen: Alle Modelle und Preise

Die neuen iPhones stehen in folgenden Varianten zur Verfügung:

128 GB 256 GB 512 GB 1 TB iPhone 13 899 Euro 1.019 Euro 1.249 Euro - iPhone 13 Mini 799 Euro 919 Euro 1.149 Euro - iPhone 13 Pro 1.149 Euro 1.269 Euro 1.499 Euro 1.729 Euro iPhone 13 Pro Max 1.249 Euro 1.369 Euro 1.599 Euro 1.829 Euro

Wer die neuen iPhones bereits am Erscheinungstag in den Händen halten will, muss erfahrungsgemäß schnell sein: Vorbestellen könnt ihr alle Modelle direkt bei Apple – und zwar idealerweise sofort nach Freischaltung der Vorbestellung am Freitag, den 17. September um genau 14 Uhr. Je nachdem, wie gefragt das gewünschte Modell ist, kommt die Lieferung dann frühestens am 24. September bei euch an. Auch bei anderen Online-Händlern wird die Bestellung ab Freitag möglich sein.

Bereits jetzt im Online-Shop gelistet ist das iPhone 13 bei Logitel: Dort könnt ihr schon jetzt Bestellungen aufgeben, etwa für das iPhone 13 Pro Max, das iPhone 13 Mini, das iPhone 13 oder das iPhone 13 Pro. Für eine Bestellung ohne Vertrag klickt ihr auf der rechten Seite unter der Option „ohne Vertrag“ auf den Link „in den Warenkorb“. Es fallen jeweils Versandkosten von knapp 5 Euro an. Wann Logitel die neuen iPhones tatsächlich liefert, ist allerdings noch offen.

iPhone 13 mit Vertrag bestellen

Als Alternative zum Einzelkauf des Smartphones (zu dem ihr dann noch einen passenden Handytarif benötigt) gibt es wie immer auch die Möglichkeit, das iPhone 13 direkt zusammen mit einem Vertrag zu bestellen: Entsprechende Angebote gibt es bei den großen Netzbetreibern Telekom, Vodafone und o2. Auch dort sind (Vor-) Bestellungen aber erst ab Freitag möglich.

Wer ganz ungeduldig ist, kann bei Drittanbietern schon jetzt fündig werden – so nehmen etwa die Händler Logitel und Preisboerse24 bereits jetzt Bestellungen entgegen. Allerdings gilt hier: Ein gesichertes Lieferdatum für die neuen iPhones gibt es nicht, bei entsprechend hoher Nachfrage müsst ihr euch unter Umständen länger in Geduld üben. Über folgende Links gelangt ihr auf die jeweiligen Angebotsseiten für die neuen iPhones und könnt dort selbst einen für euch passenden Tarif wählen:

iPhone 13: Angebote bei Logitel | Preisboerse24 | FLYmobile

Angebote bei Logitel | Preisboerse24 | FLYmobile iPhone 13 Mini: Angebote bei Logitel | Preisboerse24 | FLYmobile

Angebote bei Logitel | Preisboerse24 | FLYmobile iPhone 13 Pro: Angebote bei Logitel | Preisboerse24 | FLYmobile

Angebote bei Logitel | Preisboerse24 | FLYmobile iPhone 13 Pro Max: Angebote bei Logitel | Preisboerse24

