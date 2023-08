Es gibt Nutzer, die die gängigen Smartphone-Größen zu riesig finden und daher Ausschau nach kompakten Geräten halten. In der Vergangenheit hat Apple zur jeweiligen iPhone-Generation auch ein Mini-Modell veröffentlicht. Wie sieht es 2023? Kommt ein iPhone 15 Mini?

Während es mit dem iPhone 12 Mini und iPhone 13 Mini noch kleinere Varianten gab, wurde das iPhone 14 Mini nicht mehr veröffentlicht. Auch eine kleine Version für die iPhone-Generation 2023 scheint unwahrscheinlich.

Kein iPhone 15 Mini in Sicht

Apple hält sich traditionell mit Ankündigungen zu den neuen iPhone-Geräten zurück, so auch in diesem Jahr. Aktuelle Informationen zu den neuen Modellen beruhen auf Vorhersagen und Prognosen sowie Leaks von Analysten und anderen Experten. Alle bisherigen Angaben sehen keinerlei Anzeichen auf ein iPhone 15 Mini. Stattdessen soll es wieder ein Basis-Gerät sowie zwei bessere Pro-Modelle geben. Zudem erwartet man ein iPhone 15 Plus. Auch ein neues Ultra-Gerät wird immer wieder erwähnt, das gegebenenfalls die Pro-Max-Version der iPhone-15-Reihe sein könnte.

Warum kommt kein kleines iPhone 15 Mini?

Zwar konnten die letzten Mini-Versionen technisch überzeugen, allerdings lagen die Verkaufszahlen wohl unter den Erwartungen von Apple. Schon beim iPhone 12 Mini wurde früh darüber berichtet, dass die Produktion eingestellt werden soll.

Das Standard-Modell des iPhone 15 wird vermutlich wie der Vorgänger eine Displaydiagonale von 6,1 Zoll haben. Das ist nur ein wenig größer als das iPhone 13 Mini, das ein 5,4 Zoll großes Display aufweist. Apple-Fans von kompakten Geräten sollten zudem als Alternative zum iPhone 15 Mini einen Blick auf das aktuelle iPhone SE (2022) werfen. Das im letzten Jahr erschienen Gerät der SE-Reihe hat einen 4,7 Zoll großen Bildschirm und muss sich technisch nicht vor den Geräten der Hauptreihe verstecken.

Welche neuen iOS-Geräte Apple 2023 veröffentlichen wird, erfährt die Smartphone-Welt in wenigen Wochen. Einigen Insidern zufolge könnte das iPhone in diesem Jahr später veröffentlicht werden, es gibt aber auch Vorhersagen, die einen normalen Release-Termin Mitte September 2023 prognostizieren. Das ist eine der vermuteten Neuerungen:

