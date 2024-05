iPhone-Hack für mehr Effizienz: TikToker verrät genialen Trick

Die Bedienung eines iPhones ist kinderleicht, das kriegen alle schnell hin. Doch es gibt Tricks, die etliche Handgriffe vereinfachen. Damit spart man Zeit!

Jedes iPhone hat auch ein paar Kniffe parat, die nicht alle kennen und die eine sowieso schon leichte Bedienung noch einfacher machen. Zum Beispiel kann man mit einem Trick wieder Platz auf einem vollen iPhone schaffen oder dank einer simplen Manipulation Screenshots genial bearbeiten. Sogar Apple-Manager schalten sich gerne mal direkt ein, um wichtige Tipps zu vergeben. Zum Beispiel, wie man nicht mehr auf Softwareupdates warten muss. Wir zeigen euch einen weiteren iPhone-Trick, mit dem ihr Zeit spart.

Mit diesem iPhone-Trick spart ihr Zeit

Die meisten iPhone-Tricks finden sich wohl auf TikTok, wie auch in diesem Fall. Auf seinem Account @howfinity hat der TikToker TechTok wirklich einige brauchbare Tech-Tipps. Einer davon wird dir in Zukunft bei der Nutzung deines iPhones eine ganze Menge Zeit ersparen. Es geht darum, wie ihr in einer Google-Bildersuche mehrere Bilder auf einmal auswählen könnt und sie dann gesammelt zum Beispiel als Nachricht verschicken könnt.

Anzeige

iPhone-Trick: So funktioniert das schnelle Versenden mehrerer Bilder

Den meisten dürfte bekannt sein, dass man Bilder zum Beispiel aus der Google-Suche auswählen kann, indem man mit einem Finger länger darauf drückt. Doch das ist noch nicht alles. Wer aufmerksam hinschaut, wird dabei bemerken, dass ein kleines weiß-grünes Pluszeichen in der oberen rechten Ecke des gewählten Bildes auftaucht. Wenn ihr mit dem ausgewählten Bild jetzt über andere Bilder geht, könnt ihr mit eurer anderen Hand weitere Bilder durch das Pluszeichen hinzufügen. So könnt ihr gleich mehrere Bilder auswählen und festhalten und im Anschluss in andere Ordner oder Apps verschieben. Während der eine Finger die Bilder festhält, könnt ihr mit eurer anderen Hand euer iPhone ganz normal bedienen. Genial, oder?

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.