Amazon verkauft den Roomba 981 heute zum Bestpreis. Damit ist der Premium-Saugroboter von iRobot bereits um mehrere Hundert Euro günstiger erhältlich als noch zu Marktstart. Das Angebot gilt allerdings nur für kurze Zeit.

iRobot Roomba 981 im Preisverfall: Premium-Sauger stark reduziert

Warum selbst staubsaugen, wenn diese leidige Hausarbeit mittlerweile von Saugrobotern übernommen werden kann? Ein Pionier auf dem Gebiet ist der US-amerikanische Roboter-Hersteller iRobot mit seiner Roomba-Serie. Das überarbeitete Top-Modell, der Roomba 981, ist heute bei Amazon für 649 Euro im Tagesangebot zu haben.

Zugegeben, fast 650 Euro für einen Staubsauger ist eine ordentliche Stange Geld, doch angesichts des unverbindlichen Verkaufspreises in Höhe von rund 1.000 Euro, kann man heute immerhin 350 Euro sparen. Beim Roomba 981 handelt es sich um ein exklusiv bei Amazon erhältliches Update des Top-Modells Roomba 980. Bis auf die neue Farbgebung in „Nachtblau“ hat sich aber nicht viel verändert: Der Premium-Sauger eignet sich insbesondere für große Wohnungen mit Teppichböden, die eine hohe Saugleistung erfordern. Das Gerät kann per App gesteuert und programmiert werden. Sämtliche Räume werden kartografiert, sodass man stets den Überblick behält, wo der Roboter gesaugt hat. Sprachsteuerung per Amazon Alexa oder Google Home ist ebenfalls möglich.

Fazit: Lohnt sich der Kauf des Roomba 981?

Wer bereit ist, so viel Geld für einen Saugroboter auszugeben, wird in absehbarer Zeit wohl kein besseres Angebot finden. Das Schwesternmodell Roomba 980, welches bereits über einem Jahr auf dem Markt ist, war noch nie unter 650 Euro zu haben. Somit ist es auch unwahrscheinlich, dass der Preis des Roomba 981 demnächst weiter fällt.

Allerdings gibt es natürlich viele wesentlich günstigere Modelle aus China, zum Beispiel den Roborock von Xiaomi oder RoboVac 11S von Eufy, die in Sachen Preis-Leistung iRobot gehörig Konkurrenz machen. Letztlich sind die Wohnungsgröße und der Verschmutzungsgrad (Teppiche, Haustiere, etc.) entscheidend, welchen Saugroboter man tatsächlich benötigt.

