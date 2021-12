Sky hatte im Rahmen der Cyber Week ein unglaubliches Paket geschnürt: Ihr bekommt Serien, Filme und Live-Sport zu einem reduzierten monatlichen Preis und als Geschenk obendrauf gibt es entweder einen 32 Zoll Smart-TV oder 150 Euro Amazon-Gutschein. Das Angebot ist nur noch kurze Zeit erhältlich.

Irre Streaming-Aktion: 32 Zoll Toshiba-TV zum Sky-Abo geschenkt

Wenn ihr schon länger überlegt, euch ein Sky-Abo anzuschaffen, solltet ihr euch das aktuelle Angebot im Rahmen der Cyber Week nicht entgehen lassen. Ihr bekommt nicht nur das Jahresabo bestehend aus Filmen, Serien, Bundesliga und Sport für nur 42,50 Euro im Monat plus eine einmalige Aktivierungsgebühr von 29 Euro, Sky schenkt euch außerdem einen 32 Zoll Smart-TV von Toshiba oder einen 150 Euro Amazon-Gutschein dazu. Die Aktion gilt allerdings nur noch 2 Tage – schnell sein lohnt sich.

Der 32 Zoll LED-TV von Toshiba (UVP 369 Euro) kommt mit einer FHD-Auflösung, beliebte Streaming-Apps wie Netflix oder Prime Video sind bereits vorinstalliert und die Alexa-Sprachassistentin ist auch verbaut. Überdies verfügt der Fernseher über zwei HDMI-, einen USB- und einen WLAN-Anschluss.

Sky verfügt über ein recht großes Film- und Serien-Angebot, mit dabei sind Neuheiten wie die neue Staffel „Dexter: New Blood“ oder Kino-Hits wie „Mortal Kombat“, ebenso wie das Sportpaket, bei dem es die Samstags- und Sonntagsspiele der Fußball-Bundesliga live zu sehen gibt. Als weitere Sportarten stehen unter anderem NHL, Handball, Tennis, Leichtathletik und Golf zur Auswahl. Ihr könnt fünf Geräte registrieren und mit drei Geräten gleichzeitig streamen.

Cyber Week bei Sky: So bekommt ihr den LED-TV von Toshiba

Nachdem ihr das Abo bei Sky abgeschlossen habt, wird euch nach Ablauf der Widerrufsfrist sowie der ersten Zahlung an Sky ein Gutscheincode per E-Mail zugesendet. Das Ganze sollte laut Anbieter ca. 6 bis 8 Wochen in Anspruch nehmen. Daraufhin müsst ihr den Smart-TV im Karcher AG Online-Shop für einen Preis von 1 Euro bestellen, aber keine Sorge, der Euro wird bei der ersten Abonnementabrechnung verrechnet, sodass sich die erste Sky Abonnement-Monatsgebühr um einen Euro reduziert und ihr wirklich keinen Cent mehr bezahlt.

Alternativ könnt ihr euch auch für einen Amazon-Gutschein im Wert von 150 Euro entscheiden. Dieser wird euch ebenfalls nach Ablauf der Widerrufsfrist sowie der ersten Zahlung an Sky per E-Mail zugesendet.

Die Mindestlaufzeit beträgt ein Jahr, danach verlängert sich das Abo zwar automatisch, ihr könnt es allerdings monatlich kündigen.