Darf es ein großer QLED-Fernseher, eine Soundbar und ein gutes Smartphone von Samsung sein? Dann hat Saturn gerade das passende Angebot parat. Wer sich für den Fernseher entscheidet, der erhält die Soundbar und das Handy Galaxy S20 FE kostenlos mit in das Paket gelegt.

Saturn: Riesiger Samsung-Deal für 1.699 Euro

Pünktlich zum 60. Geburtstag von Saturn bietet die Elektronikkette ein ganz besonderes Angebot an, bei dem sich Kunden nicht nur mit einem QLED-Fernseher von Samsung eindecken können, sondern zusätzlich noch eine Soundbar und das Smartphone Galaxy S20 FE kostenlos abstauben können.

Für die Soundbar Samsung HW-Q600A/ZG mit Dolby Digital Plus und einer Leistung von 360 Watt müssen eigentlich reduzierte 465,99 Euro auf den Tisch gelegt werden, während die Fan-Edition des Samsung Galaxy S20 FE bei Saturn sonst ab 625 Euro kostet. Die Ersparnis beträgt also mindestens satte 1.090,99 Euro.

Der angebotene Fernseher GQ50QN90A setzt auf Neo-QLED und kommt auf eine Bilddiagonale von 50 Zoll (125 cm). Der Smart-TV bietet ein 4K-Auflösung. Die Bildwiederholfrequenz wird von Samsung mit nativen 120 Hertz angegeben. High Dynamic Range ist mit von der Partie und der Fernseher ist zertifiziert nach HDR 10+. DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 stehen als Empfangsarten zur Verfügung.

Im Video: So findet ihr den richtigen Fernseher.

Samsung-Angebot bei Saturn: So funktioniert der Deal

Das Angebot bei Saturn teilt sich in zwei Abschnitte. Um den Fernseher und die Soundbar zu erhalten, muss lediglich der Samsung-Fernseher in den Warenkorb gelegt werden. Die Soundbar wird automatisch hinzugefügt.

Der Weg zum Smartphone verläuft etwas anders: Das Samsung Galaxy S20 FE landet nur dann beim Kunden, wenn sich diese bis zum 18. Juli 2021 für den Kauf entscheiden und sich anschließend bis zum 31. August bei Samsung registrieren. Das Smartphone kommt dann spätestens am 30. September per Paket an.