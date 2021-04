Das Samsung Galaxy Z Fold 2 5G kam erst vor wenigen Monaten auf den Markt und ist seitdem massiv im Preis gefallen. Von der unverbindlichen Preisempfehlung von 2.000 Euro ist schon lange nicht mehr die Rede – und jetzt hat Samsung das Falt-Handy nochmal um 800 Euro reduziert und gibt zusätzlich 200 Euro Guthaben für den eigenen Bezahldienst.

Originalartikel:

Samsung Galaxy Z Fold 2 im Preisverfall

Faltbare Smartphones sind sehr teuer. Das galt auch für das Samsung Galaxy Z Fold 2, als es im September 2020 zum Preis von 1.999 Euro vorgestellt wurde. Mittlerweile ist ein halbes Jahr vergangen und der Preis massiv gefallen. Sogar so stark, dass man einen Kauf in Betracht ziehen könne, ohne das letzte Hemd dafür abgeben zu müssen. Bekannte Händler wie Saturn oder MediaMarkt verkaufen das Galaxy Z Fold 2 nämlich mittlerweile für nur noch 1.209 Euro. Nutzt man den Newsletter-Gutschein, landet man bei unter 1.200 Euro und somit genau bei 800 Euro weniger als noch zum Marktstart.

Die Preise und MediaMarkt und Saturn sind schon gut, es findet sich aber auch Händler, die das Samsung Galaxy Z Fold 2 über eBay für nur 1.079 Euro verkaufen. Somit würde man sogar 920 Euro im Vergleich zum Originalpreis sparen.

Was macht das Samsung Galaxy Z Fold 2 so besonders?

Samsung hat mit dem Galaxy Z Fold 2 gezeigt, wie ein Falt-Handy wirklich aussehen muss. Im Vergleich zur ersten Generation wurde besonders am Design, Display und der Haltbarkeit gearbeitet. Optisch wirkt das Smartphone, das ausgeklappt zu einem Tablet wird, mehr wie ein normales Smartphone, da an der Außenseite nun ein normalgroßes Display verbaut ist. Auf der Innenseite ist nun keine Kerbe mehr vorhanden und die Widerstandsfähigkeit ist viel besser. Technisch ist das Handy natürlich auf dem neuesten Stand, unterstützt 5G und bietet eine erstklassige Triple-Kamera.

Wird der Preis des Samsung Galaxy Z Fold 2 weiter fallen?

Davon kann man eigentlich ausgehen. Zu besonderen Aktionen war das Falt-Handy auch schon zu Preisen von 1.000 Euro erhältlich, dann aber auch innerhalb von kürzester Zeit ausverkauft. Wer sich für Falt-Handys interessiert, kann also jetzt ohne Probleme zugreifen und so die Zukunft nutzen. Das Galaxy Z Fold 2 deckt im Grunde ein Tablet und Handy in einem Gerät ab und ist demnach eine attraktive Lösung, wenn man nicht zwei Geräte haben möchte.