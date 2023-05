Wenn man Dinge befüllt, werden diese in der Regel schwerer. Bei USB-Sticks ist das aber anscheinend nicht so. Warum ein leerer USB-Stick schwerer ist als ein voller, erklären wir euch hier.

Warum leere USB-Sticks schwerer sind als volle

Je mehr Dateien ihr auf euren USB-Stick schreibt, desto leichter wird er: USB-Sticks bestehen aus sogenanntem Flash-Speicher. Dieser speichert Daten als Einsen und Nullen mittels Transistoren. Auf einem leeren USB-Stick befinden sich fast nur Nullen. Auf einem gefüllten USB-Stick befinden sich hingegen Nullen und Einsen. Die Nullen sind aber „schwerer“ und hier seht ihr, warum das so ist:

Um auf dem USB-Stick eine „0“ zu speichern, wird eine Spannung angelegt. Um eine „1“ zu speichern, wird die Spannung entfernt. Um eine Spannung anzulegen, werden Elektronen hinzugefügt. Ein Elektron wiegt 0,00000000000000000000000000091 g. Ein leerer USB-Stick, der fast nur aus Nullen besteht, ist also schwerer, als ein gefüllter USB-Stick, der „Nullen“ und „Einsen“ enthält, weil die „Einsen“ elektronisch gesehen nichts wiegen.

Übrigens geben die meisten Hersteller für Flash-Speicher eine Haltbarkeit von etwa 10 Jahren an. So lange sollte euer USB-Stick also vermutlich durchhalten, bevor es zu Lese- oder Schreibfehlern kommt.

Warum ihr den Unterschied nicht wiegen könnt

Das oben erwähnte Gewicht eines Elektrons ist so gering, dass selbst eine Feinwaage den Unterschied eines vollen und eines leeren USB-Sticks nicht erkennt. Dazu bräuchte man eine sehr genaue Waage, die 20 bis 30 Stellen hinter dem Komma anzeigen kann.

Wir wissen wovon wir sprechen: Wir haben einen leeren USB-Stick gewogen, danach voll geschrieben und wieder gewogen. Das Ergebnis ergab keinen Gewichtsunterschied.

Unsere Feinwaage zeigt beide Male das gleiche Gewicht an – egal, ob der USB-Stick leer oder voll ist. (Bildquelle: GIGA)

Einschätzung und Kritik

Wir wollen hier erwähnen, dass es widersprüchliche Informationen zu diesem Thema gibt:

In anderen Erklärungen findet man die umgekehrte Argumentation, dass ein leerer USB-Stick stattdessen leichter ist als ein voller.

Gemäß der von uns oben erwähnten Funktionsweise eines USB-Sticks, klingt aber die Erklärung sinnvoll, dass ein leerer USB-Stick schwerer ist.

Letztlich bräuchte man selbst eine sehr genaue Waage und mehrere Experimente mit USB-Sticks, um dies zu bestätigen. Wir selbst haben so eine Waage nicht.

